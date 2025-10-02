La Junta avanza unos Presupuestos con un «crecimiento muy relevante» en Medio Ambiente para luchar contra los fuegos

El 15 de octubre sigue siendo el plazo marcado en el calendario –y en el Estatuto de Autonomía– con el que trabaja la Junta de Castilla y León para registrar el proyecto de presupuestos para el próximo año. Así lo remarcó este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que volvió a asegurar que la «prioridad» es elaborar unas «buenas» cuentas de cara al 2026. Poco o nada se sabe de cómo serán esas cuentas más allá de que se apoyarán en tres ejes fundamentales en los que año tras año insiste el Ejecutivo autonómicos: servicios públicos de calidad, crecimiento económico y de empleo y atención al medio rural. Una música que suena cada año, pero que en el ejercicio de 2026 sumará un nuevo sonido, el de los incendios forestales.

Y es que Carriedo, además de mantenerse firme en que el proyecto de presupuestos cumplirá con los plazos establecidos, a pesar de que en doce días se acaba, anunció que la Consejería de Medio Ambiente tendrá «un crecimiento muy relevante» en su presupuesto de cara a 2026. La razón está, apuntó, en el aumento de las partidas que «reforzarán» las actuaciones de la lucha contra incendios más allá de los firmado en el Diálogo Social en 2022. También se regulará la categoría de bombero forestal en la Comunidad y se pondrán en marcha algunas «iniciativas más», explicó Carriedo.

Una previsión en la que está por conocer aún el paso previo al presupuesto, es decir, cuándo y cómo se presentará y se aprobará en las Cortes de Castilla y León el techo de gasto. Un documento que, según dijo el consejero de Economía y Hacienda, la Junta ya tiene redactado, pero que aún no ha presentado por «prudencia». «Parece oportuno, por responsabilidad, dar la ocasión al Gobierno central a que nos entregue la documentación para tener más precisión en los datos», concretó Carriedo.

Y es que, según dijo, este es el primer año en que no se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el mes de julio en el que se aportaban las principales variables a las comunidades para hacer sus cuentas. «Ni ha habido reunión ni han presentado Presupuestos Generales», afirmó el consejero, quien indicó que, de no tener los datos procedentes del Estado, la Junta hará «sus propias estimaciones» con los datos que sí le aportó en julio de 2024. Lo que sí dijo es que esta semana se han conocido «datos positivos» de cara a poder presentar ese documento, como las calificaciones de las agencias internacionales o los datos de endeudamiento del Banco de España.

Sobre la tramitación del citado techo de gasto, que habitualmente pasa por las Cortes antes que el propio presupuesto, indicó que la Junta «como gobierno puede registrar documentos» en el Parlamento autonómico y que será la Cámara la que decida «en función de la situación administrativa de cada una de las cuestiones» su tramitación. Al respecto, añadió que a partir del día 15 de octubre, los miembros del Ejecutivo autonómico están «a disposición» del Parlamento regional para «comparecer» y también para recabar apoyos» que respalden las cuentas de cara al próximo ejercicio.

Al mismo tiempo que Carlos Fernández Carriedo comparecía en la sede de la Junta, lo hacían los portavoces parlamentarios en las Cortes de Castilla y León. El popular Ricardo Gavilanes siguió la estela marcada por el titular de Economía de mostrar su convencimiento de que las Cuentas de 2026 se presentarán «en tiempo y forma». Para lo demás, «me remito a Carriedo», dijo

En la oposición, en cambio, no lo ven tan claro. Para la viceportavoz socialista, Nuria Rubio, que tiró por elevación, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «sólo hace anuncios vacíos. Está agotado, no quiere gobernar y está instalado en la vagancia absoluta». Se mostró a favor de que «haya presupuestos para solucionar temas claves, como los incendios forestales» y, por ello, explicó que «les hemos tendido la mano para llegar a un acuerdo porque creemos que vamos a gobernar», pero «enfrente tenemos la nada, la improvisación y la dejadez absoluta».

Tampoco en las filas de Vox se creen nada. Su portavoz, David Hierro, señaló que todo lo que sale de la Junta sobre las Cuentas de 2026 es «una jugada más para confundir a los ciudadanos». «Han tenido un año para hacerlas y ahora les entran las prisas cuando no tienen ninguna intención», añadió, por lo que ve una situación que «es una prueba más de la incapacidad, incompetencia y nerviosismo del PP ante unas encuestas que no le dan bien».

Más ofuscado se mostró el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, «sería una tropelía, una barrabasada y algo insólito» que el techo de gasto y el proyecto de presupuestos lleguen al mismo tiempo como dio a entender Carriedo. «Me tiro de los pelos», dijo ante una posibilidad que ve «imposible, una barbaridad e indecente» y acabó por tachar a Carriedo de «caradura».