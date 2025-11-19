Aunque la Junta deja abierta la negociación de los presupuestos hasta mañana jueves, tenemos que dar por seguro que el proyecto que se tramita en las Cortes será devuelto al Ejecutivo, tras el debate de las cuatro enmiendas de totalidad que se han presentado. Que ... el PSOE iba a presentar una enmienda a la totalidad estaba en el guion. Es el partido mayoritario de la oposición, aspira a ser alternativa y prácticamente en todas las ocasiones ha presentado la enmienda a la totalidad para confrontar con el gobierno su modelo económico, marcar sus postulados y ofrecerse a la sociedad con otras prioridades. Pero en esta ocasión la llave para que los presupuestos pudieran seguir su tramitación, la tenía Vox que, una vez más, monta su particular teatrillo para diferenciarse, llevar al Pleno de las Cortes sus propuestas más controvertidas, esas que ellos saben que ponen más en apuros al PP. Dieron un plazo al presidente de la Junta para que se pronunciara sobre dichas propuestas y como no han tenido respuesta, pues enmienda de totalidad al canto. Si se lee la argumentación empleada para la misma, todo queda claro: que si los presupuestos fomentan el efecto llamada a la inmigración ilegal, o que se pliegan ideológicamente a Bruselas o a los postulados de la Agenda 2030. Vamos, que de una forma muy evidente Vox muestra que ya está en modo campaña y que lo que desea es poner en aprietos al PP de cara al tiempo electoral oficial que está a punto de comenzar.

Noticia Relacionada punto de vista In memoriam Luis Jaramillo No hace falta ser muy avezado para saber que Vox trata de pescar en el caladero de votos del PP y que su máximo interés en este momento es hacerlo presentándose a la sociedad como quien dobla el brazo de los populares en las más diversas materias. Vamos a comprobarlo con la próxima investidura en Valencia y, sin duda, lo habrían hecho en Castilla y León si se hubieran asumido en un debate de presupuestos toda esa ruta ideológica que tanto excita a la izquierda y que a ellos les permite navegar en el populismo que tan buenos resultados les está dando. Así pues demos por cerrada la legislatura y veremos como a la vuelta de vacaciones el Presidente de la Junta disolverá la Cámara para que podamos votar a primeros del mes de marzo del próximo año. Todo ya se mide en estrategia electoral. Absolutamente todo.

