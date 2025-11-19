Suscribete a
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

PUNTO DE VISTA

Lo previsto

No hace falta ser muy avezado para saber que Vox trata de pescar en el caladero de votos del PP

Sin salida

¿Alguien a los mandos?

Lo previsto
ICAL
Luis Jaramillo

Luis Jaramillo

Aunque la Junta deja abierta la negociación de los presupuestos hasta mañana jueves, tenemos que dar por seguro que el proyecto que se tramita en las Cortes será devuelto al Ejecutivo, tras el debate de las cuatro enmiendas de totalidad que se han presentado. Que ... el PSOE iba a presentar una enmienda a la totalidad estaba en el guion. Es el partido mayoritario de la oposición, aspira a ser alternativa y prácticamente en todas las ocasiones ha presentado la enmienda a la totalidad para confrontar con el gobierno su modelo económico, marcar sus postulados y ofrecerse a la sociedad con otras prioridades. Pero en esta ocasión la llave para que los presupuestos pudieran seguir su tramitación, la tenía Vox que, una vez más, monta su particular teatrillo para diferenciarse, llevar al Pleno de las Cortes sus propuestas más controvertidas, esas que ellos saben que ponen más en apuros al PP. Dieron un plazo al presidente de la Junta para que se pronunciara sobre dichas propuestas y como no han tenido respuesta, pues enmienda de totalidad al canto. Si se lee la argumentación empleada para la misma, todo queda claro: que si los presupuestos fomentan el efecto llamada a la inmigración ilegal, o que se pliegan ideológicamente a Bruselas o a los postulados de la Agenda 2030. Vamos, que de una forma muy evidente Vox muestra que ya está en modo campaña y que lo que desea es poner en aprietos al PP de cara al tiempo electoral oficial que está a punto de comenzar.

