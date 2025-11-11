Suscribete a
PUNTO DE VISTA

Sin salida

Me temo que dicho acuerdo hoy aparece como imposible, aunque a todos se les llene la boca con la vocación de diálogo

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026
Luis Jaramillo

Luis Jaramillo

Se completa esta semana la comparecencia de los consejeros de la Junta para explicar el proyecto de presupuestos para el próximo año, justo antes de que empiecen las reuniones con los grupos parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo que dé viabilidad a los mismos. Sin ... ánimo de ser pesimista, me temo que dicho acuerdo hoy aparece como imposible, aunque a todos se les llene la boca con la vocación de diálogo y demás postureos.

