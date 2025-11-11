Se completa esta semana la comparecencia de los consejeros de la Junta para explicar el proyecto de presupuestos para el próximo año, justo antes de que empiecen las reuniones con los grupos parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo que dé viabilidad a los mismos. Sin ... ánimo de ser pesimista, me temo que dicho acuerdo hoy aparece como imposible, aunque a todos se les llene la boca con la vocación de diálogo y demás postureos.

Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones autonómicas, que serán a comienzos del mes de marzo del próximo año, lo que supone que el presidente Mañueco tendrá que disolver las Cortes en el mes de enero. Así que, a las alturas que estamos, si hay un posible acuerdo tiene que ser ya, porque el trámite parlamentario tiene el calendario muy apretado para que la ley esté aprobada a finales del presente año.

Sin duda, el PSOE presentará una enmienda de totalidad, porque querrá marcar perfil propio y no hay más que escuchar a los portavoces en las comisiones hasta ahora celebradas, para comprobar su argumentario totalmente contrario al proyecto presentado y que las críticas al presidente de la Junta no cesan, con descalificaciones permanentes al modo y manera de los adjetivos que tanto utiliza el nuevo líder socialista para referirse a él. Así que de mano tendida, nada de nada, y el PSOE votará para devolver las cuentas al Ejecutivo.

De Vox no se puede esperar ningún tipo de acuerdo. Es cierto que Vox se mueve por los dictados de Madrid y habrá que esperar a que la sede de Bambú dictamine pero, a priori, no hay posibilidad de acuerdo. Vox sabe que las encuestas les dibujan al alza y que compite por arañar al máximo en el caladero de votos del PP y no le va a facilitar las cosas. Así pues, salvo que los intereses nacionales de Vox en otros territorios indiquen lo contrario, marcará perfil propio y alejado del PP, por lo que también rechazará las cuentas.

Lo que pase con el resto de los procuradores que integran el grupo mixto es irrelevante, puesto que los números no dan con el 'no' de los dos grupos mayoritarios, así que parece cantado que iremos a elecciones sin presupuestos. El PP sacará de este trámite una hoja de ruta que llevará a su campaña electoral porque en los presupuestos están las líneas de trabajo para el futuro.