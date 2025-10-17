Suscribete a
ABC Premium

17 de octubre. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

La pobreza no es culpa de los pobres

«La pobreza se combate garantizando salarios dignos, derechos laborales efectivos, educación y salud públicas universales, vivienda adecuada, acceso a servicios esenciales y fiscalidad progresiva», asegura el autor

Fernando Redondo Benito
Fernando Redondo Benito

Fernando Redondo Benito

Toledo

Cada 17 de octubre, gobiernos y organismos internacionales repiten el ritual de la retórica sobre la pobreza: discursos, informes, campañas simbólicas. Pero mientras la solemnidad dura un día, millones de personas siguen viviendo en la miseria, invisibilizadas y culpadas por su propia situación. Es ... hora de romper la mentira: la pobreza no es culpa de los pobres. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que concentran riqueza, precarizan el trabajo y perpetúan la desigualdad. Detrás de esta perpetuación está la aporofobia: el desprecio, el miedo y el rechazo al pobre que convierte la exclusión en norma y la indiferencia en virtud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app