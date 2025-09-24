A pesar de los cantos de sirena sobre la posible candidatura de Virginia Barcones a la presidencia de la Junta por el PSOE, se impuso la tesis oficial y Carlos Martínez fue aclamado el sábado sin haberse presentado todavía, lo que ya aventuraba que se ... cerraría el plazo de presentación de candidatos con su sola presencia. La recogida de avales será igual, aclamatoria, y será el candidato en firme. Tan solo una voz se alzó el sábado para pedirle que se dedicara al cien por cien a Castilla y León, aunque mucho me temo que la frase de que «quiero ser el alcalde de Castilla y León» deja a las claras que no va renunciar a la alcaldía de Soria hasta el último momento, que será ya cuando se sepa si tiene opciones de ser o no, el próximo presidente de la Junta.

A nadie se le oculta que la vocación de Martínez es municipalista y que está muy a gusto en la alcaldía soriana, pero las circunstancias, bastante forzadas, le han llevado a una candidatura a la que se había resistido y sobre la que Óscar Puente, que aparece hoy como el faro del PSOE en la Comunidad, ha impuesto la responsabilidad de ganar las elecciones, como en su día logró Luis Tudanca.

Los socialistas viven un momento dulce por las alas que en este momento da la política internacional y la masacre en Gaza. El ¨no a la guerra¨ aparece como una activo electoral que Sánchez agita y que contagia a las organizaciones provinciales y regionales con la esperanza de dar una vuelta a las tendencias que marcan las encuestas. A mediados de octubre la hoja de ruta establece que Carlos Martínez sea aclamado como candidato por el mismísimo Pedro Sánchez en un acto en León.

A falta de saber que pasa con los Presupuestos Generales del Estado y con los de la Comunidad, de cómo evoluciona el apoyo o no de Junts y la posición de Podemos, por lo que pueden significar en el futuro de la legislatura, las elecciones en Castilla y León serán en solitario y por tanto se debatirán en la comunidad pero con gran proyección nacional y eso hace prever una batalla de gran complejidad. Otra cosa es que Sánchez, presionado por los escándalos de corrupción y por la ausencia de presupuestos, se vea obligado a adelantar. Todo está, pues, en el aire en el curso que comienza.