La Junta cubrirá el cien por cien del alquiler de los desplazados por el fuego

La Junta de Castilla y León se hará cargo del «cien por cien» del pago del alquiler temporal de aquellas personas cuyas viviendas hayan sido destrozadas por los incendios de este verano. Así lo ha asegurado este jueves ... la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha anunciado, además, que se hará «sin fijar un límite de renta ni de tiempo». Será una ayuda «complementaria» a los 500 euros que recibirán las familias desalojadas por el fuego que lo soliciten y que ya anunció el pasado miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Blanco ha reconocido que es «muy difícil» calcular las familias que se podrán beneficiar de ese pago al plantear la posibilidad de que una parte de los afectados se haya podido marchar a otro domicilio propio o al de algún familiar o amigo con la esperanza también de que el tiempo para su regreso no sea elevando. En todo caso, ha detallado que la Dirección General de Vivienda de la Junta, con María Pardo al frente, está ya visitando los pueblos afectados por los diferentes incendios para comprobar los bienes afectados por el fuego.

La consejera ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que, junto al portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha indicado que estos apoyos económicos dirigidos al arrendamiento serán considerados dentro de las denominadas ayudas de emergencia. Para ello, en la adenda que este jueves ha aprobado la Junta al Acuerdo Marco para el periodo 2024-2027, con el que el Gobierno regional financia la prestación de servicios sociales por parte de 26 entidades locales con competencias en la materia, se amplía este concepto para dar entrada a estos beneficiarios. Aumenta, además, la cantidad económica destinada a esta partida.

Carriedo, por su parte, ha aclarado que las ayudas directas destinadas a las familias desalojadas por los incendios forestales –500 euros por unidad familiar– y a las actividades productivas afectadas –5.500 euros no precisarán de presentación de facturas ni otra documentación justificativa, más allá de una declaración responsable, y se podrán solicitar desde este viernes.

179 pueblos

Desde este jueves el portal web de la Junta tiene habilitado un espacio específico donde ya está disponible, tanto el acuerdo completo presentado el miércoles por Mañueco como el listado de localidades incluidas en estas ayudas, correspondiente a las que han sufrido algún desalojo. Suman hasta el momento un total de 179 pertenecientes a 68 municipios. La gran mayoría –128– son leonesas, pero también se incluyen cuatro abulenses, seis palentinas y otras tantas salmantinas, además de 35 zamoranas.

El también consejero de Economía y Hacienda ha confirmado asimismo que este jueves se han publicado también los formularios necesarios para que los solicitantes puedan cumplimentar sus peticiones.

En el caso de las familias, bastará con rubricar una declaración responsable para certificar que fueron evacuadas y, en el ámbito empresarial, será necesario acreditar la existencia de actividad en la localidad afectada y estar al corriente en el pago a la Seguridad Social, sin necesidad de presentar cuentas de explotación ni documentación adicional.

Carriedo ha subrayado que la medida busca agilidad en la concesión de las ayudas, dado que los gastos de realojo de las familias ya son, en gran parte, financiados directamente por la Junta.