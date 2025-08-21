Suscribete a
La Junta cubrirá el cien por cien del alquiler de los desplazados por el fuego

Aprueba una adenda del Acuerdo Marco con las entidades locales para aumentar las ayudas de emergencia

Compatible con los 500 euros que recibirán las familias realojados estos días

Carlos Fernández Carriedo e Isabel Blanco, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno
Carlos Fernández Carriedo e Isabel Blanco, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno ICAL
La Junta de Castilla y León se hará cargo del «cien por cien» del pago del alquiler temporal de aquellas personas cuyas viviendas hayan sido destrozadas por los incendios de este verano. Así lo ha asegurado este jueves ... la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha anunciado, además, que se hará «sin fijar un límite de renta ni de tiempo». Será una ayuda «complementaria» a los 500 euros que recibirán las familias desalojadas por el fuego que lo soliciten y que ya anunció el pasado miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Blanco ha reconocido que es «muy difícil» calcular las familias que se podrán beneficiar de ese pago al plantear la posibilidad de que una parte de los afectados se haya podido marchar a otro domicilio propio o al de algún familiar o amigo con la esperanza también de que el tiempo para su regreso no sea elevando. En todo caso, ha detallado que la Dirección General de Vivienda de la Junta, con María Pardo al frente, está ya visitando los pueblos afectados por los diferentes incendios para comprobar los bienes afectados por el fuego.

