La Junta adoptará nuevas medidas de conciliación para cubrir todos los periodos no lectivos

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades plantea adoptar nuevas medidas de conciliación para poder cubrir todos los periodos no lectivos. Se trata, según ha anunciado este viernes la consejera del ramo, Isabel Blanco, de llegar a aquellas franjas que no ... alcanza hoy en día el programa 'Conciliamos' de la Junta.

Según ha dicho, ya se oferta «prácticamente» en todas las etapas del año en las que los menores no tienen clase, como Navidad, Carnaval, Semana Santa o el verano. Si bien, aún faltaría algo más de una semana antes del inicio del curso escolar en septiembre, que será en lo que trabaje el departamento de Isabel Blanco de cara a poder empezar a implantarlo en el inicio del próximo ciclo académico.

Esa fue una de las demandas que le trasladaron mujeres rurales con las que se ha reunido recientemente y que analizará junto a ellas para poder ponerlo en marcha, ha afirmado la también vicepresidenta de la Junta en un encuentro con féminas residentes en pequeños municipios en una jornada celebrada en Toro (Zamora) para conmemorar precisamente el Día de la Mujer Rural, que se celebra el próximo 15 de octubre.

Emprendedoras

En ese sentido, ha recordado la «realidad» de Castilla y León, con 2.248 municipios, la inmensa mayoría con menos de 2.000 habitantes, y ha garantizado acciones para seguir «generando oportunidades» para estos pequeños núcleos.

«El 54 por ciento de los emprendedores en el medio rural son mujeres», ha explicado, antes de señalar que la Junta tiene «el firme compromiso de ayudarlas» con apoyos que les permitan «dinamizar y dar vida» a estas poblaciones. Entre esas medidas, ha citado el impulso a la red de federaciones de mujeres rurales, cursos de formación en materias como las nuevas tecnologías o el citado programa 'Conciliamos'.

En 2019, se prestaba, sobre todo, «en las capitales y en los ayuntamientos más grandes», ha recordado Blanco, quien ha explicado que el Gobierno autonómico se marcó el objetivo de hacerlo llegar a los pueblos. «Fuimos avanzando, ampliando y respondiendo a las demandas», ha expresado, e incrementando los periodos vacacionales de los niños para mejorar la compatibilidad de la vida familiar y laboral.

Este año, ha detallado, ya han participado unos 25.000 menores en esta actividad, «de los que aproximadamente la mitad» son de los municipios de menor tamaño. Además, ha dicho, el 86% de los centros donde se ha ofertado 'Conciliamos' están en el entorno rural. «Estamos llegando a todo el territorio», ha concluido.