Suscribete a
ABC Premium
Directo
Cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control del Congreso
El tiempo
La Aemet pone en aviso a España por la vuelta del calor extremo: hasta 40 grados en varias zonas

educación

Extraescolares: medir necesidades y gustos para que sea «un añadido en positivo»

Los psicólogos recomiendan no abusar de estas actividades: «Los niños necesitan tiempo para descansar y aburrirse para desarrollar su creatividad»

Pedro Valenzuela, maestro: «Se está torturando a muchos niños en la escuela para que aprendan a leer y escribir»

Extraescolares: medir necesidades y gustos para que sea «un añadido en positivo»
ABC
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Coge la mochila que llegas tarde a entrenar», «merienda que ahora tenemos que ir a inglés»... Son algunas de las conversaciones que se escuchan con frecuencia a la salida del colegio, al final de la jornada escolar. Según un sondeo de la Organización de ... Consumidores y Usuarios (OCU), nueve de cada diez alumnos acuden a actividades extraescolares. La mayoría lo hace por gusto, aunque la demanda a veces también atiende a la necesidad de conciliar vida familiar y laboral. Los psicólogos avisan: son positivas, pero si se realizan en su justa medida y atendiendo al «tipo de actividad» que precise el menor: «Se deben medir un poco las necesidades, los gustos y las apetencias. La actividad extraescolar tiene que dar un añadido y en positivo, y debe gustar al chaval, esa es la clave», sostiene Luis Ángel Romero, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Castilla y León.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app