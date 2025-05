Uno de los 'temazos' del Congreso del Partido Popular de julio será la disyuntiva sobre las primarias. Y no porque haya quien las haya reputado de «cesaristas» (Francisco Vázquez, PSOE) o de «engaño» (Guerra, ítem más), sino porque, en su partido, hasta el propio Feijóo ... recela de un procedimiento electivo que no es selectivo por lo cualitativo, sino solo por lo cuantitativo. Permítaseme ese juego de palabras para enunciar, de un modo severo, lo que no es sino una pamplina.

Quienes defienden la vuelta al sistema de compromisarios sostienen que es mejor representar que cuantificar, que el peso no sólo es el número y que un sistema plebiscitario conduce a la melancolía de acopiar liderazgos 'a manta', como se riega el arroz, con canonjías, dádivas y concesiones. Las pruebas del nueve del chasco serían dos al menos: de un lado, el carajal en que se han convertido las direcciones que se han formateado por ese procedimiento, aupadas a veces a farolazos y con algaradas, y dos, cómo incluso quienes más han valorado las primarias en términos abstractos han acabado por obviarlas, caso, por ejemplo, de Sumar. Considero que, en el contexto de la partitocracia vigente en España, el procedimiento de selección de los cargos de los partidos debe incorporar factores cualitativos, ya que existe una alta probabilidad de que, en caso de que ese partido gobierne, cargos relevantes del Estado queden en manos de esas personas. Además, es preciso que el régimen de mayorías se acompañe de ciertos mecanismos de control que solo pueden aportar procedimientos de delegación. Noticia Relacionada EL OTERO Pacientes impacientes Ignacio Fernández Si un compromisario acude al congreso de su partido lo hace en representación de su localidad o provincia de procedencia, en número correspondiente a su tamaño, y además con un mandato lo bastante amplio como para representar sin necesidad de un conteo. Y ello debería ser trasunto de otras elecciones de los partidos a niveles regionales o locales. Si la democracia fuera solo una cuestión numérica, se podría poner una inteligencia artificial o un robot sin necesidad de convocar un Congreso Nacional. Es por eso que se hace necesario introducir factores de confianza, es decir, de delegación, es decir, de compromiso. Las primarias son primitivismo.

