Los 'Hijos del Olvido' frente a «los entuertos históricos mal contados»

Comenzaron hace más de cinco años con la intención de indagar en esos personajes relevantes vinculados a Castilla y León que no solo fueron olvidados sino que en algunos casos se tergiversó su historia. Tras otros treinta artículos desde que hicieran su primera recopilación en ... un libro editado por Librucos, el gestor cultural, rítico y columnista Fernando Conde, el escritor e investigador de historia Francisco Javier Suárez de Vega y el dibujante José María Nieto, los 'padres' de esos 'Hijos del Olvido', han decidido poner broche a la serie que cada mes cerraba el suplemento cultural 'Artes & Letras' de ABC Castilla y León.

«No era plan de aburrir a la gente», bromean. Sesenta artículos les parecía un número redondo para concluir. La guinda la puso Conde con un artículo sobre 'los otros comuneros', aquella sociedad surgida en el marco del tercer aniversario de la Guerra de las Comunidades: «Queríamos buscar algo coral. Unos olvidados que no fueran un personaje ni una historia concreta, sino que recogiera a toda Castilla y León, y qué mejor que esos comuneros masones que se hacían llamar los 'Hijos de Padilla'», explica.

Eligen como lugar para hacer esta entrevista el vallisoletano Pasaje Gutiérrez, un espacio que también tuvo su protagonismo en la serie y que en opinión de Suárez de Vega «simboliza» muy bien el espíritu de la misma. Recuerda Nieto que el promotor de estas galerías «homologables» a las que entonces tenían las más adelantadas ciudades europeas fue Eusebio Gutiérrez, «cuya memoria parece haberse perdido, aunque fue alguien muy relevante para la vida local».

Noticia Relacionada El héroe de Buda F. Javier Suárez de Vega El X duque de Béjar contribuyó a la liberación de la antigua capital húngara del yugo otomano, «a la cabeza de los ventureros castellanos y parte de los italianos»

Reconstruir la historia de sesenta personajes no les resultó, por lo general, tarea fácil. A algunos, tuvieron que recrearlos «casi enteros» a partir de «anécdotas, leyendas, fuentes indirectas...». Les ocurrió, sobre todo, con los pertenecientes a épocas más antiguas, explica Conde, citando entre ellos al navegante y descubridor español Pedro Alonso Niño, del siglo XV.

«Había veces que te estrellabas contra la falta de información», corrobora Suárez de Vega. En otras ocasiones, «tocaba pasar la prueba del algodón para ver si realmente eran 'hijos del olvido'», ya que hubo personajes no muy conocidos sobre los que sí se encontraron artículos académicos o de prensa, «y ya perdían ese carácter de personaje olvidado, extraño o heterodoxo» y optaban por 'aparcarlo'. A veces fueron figuras conocidas de las que descubrían «facetas desconocidas», como el «mítico» Cura Merino enterrado en Lerma, con quien arrancaron la serie.

«Uno de los grandes atractivos que ha tenido es la variedad de personajes», añade Nieto, encargado de poner el rostro a los protagonistas en unas ilustraciones a las que daba siempre aspecto de «grabado envejecido»: «Para mí, el interés estaba en la mirada de ese personaje que a veces te tenías que inventar y eso te daba una responsabilidad especial».

Coinciden los tres en que en el tiempo transcurrido desde que comenzaron a escribir han notado que las «cosas históricas» tienen más espacio en los medios de comunicación. «Se ha desatado una especie de fiebre por conocer nuestro pasado olvidado», apunta Conde. «Hay más secciones dedicadas a desmentir los excesos de esa leyenda negra y tener otra visión de lo que fuimos y podíamos ser (..). A la gente le interesa y sí que va influyendo en esa autopercepción tan negativa y alejada de la realidad que teníamos los españoles», añade Suárez de Vega.

Recuerdan que estos artículos no trataban sólo de relatar la historia, «sino también desmentir no sólo los entuertos históricos mal contados, sino esa idea de que España iba atrasada con respecto a Europa desde el punto de vista científico o técnico». «Hemos rescatado a auténticos pioneros como Domingo de Soto y a inventores del siglo XX. No nos ha faltado creatividad y conocimiento técnico. Hemos vivido muy sometidos a la imagen que nos dieron los noventayochistas de la Castilla miserable que desprecia cuanto ignora...».

Más allá de lo que hayan contribuido con sus investigaciones, coinciden en que estos 60 artículos les han dado personalmente «muy buenos momentos». Para Suárez de Vega ha sido un trabajo «muy interesante, enriquecedor y divertido», mientras que Nieto sostiene que el «eco» que han tenido, incluso más allá del Atlántico, «reconforta mucho».

Al ser cuestionados sobre la posibilidad de hacer una nueva serie no tardan en comenzar con una tormenta de ideas: «Con ese mismo espíritu se podrían sacar del olvido ciudades perdidas, campos de batalla, tradiciones, monasterios...». Todavía tienen que darle un par de vueltas. Por lo pronto, lo que sí se han propuesto es dar forma a otro libro con los 30 artículos escritos desde que se publicara el primero. Su intención es que vea la luz la próxima Navidad.