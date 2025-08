Hens: «Volver al Sonorama emociona y tocar en Segovia será especial»

Tras las «muchas alegrías y experiencias» que le brindó Go Roneo, el grupo que fundó en 2017 con sus colegas y le «ayudó a comprender la industria», el músico segoviano Hens decidió probar suerte en solitario. Hoy, tres años después de que la banda se ... disolviera, él sigue creciendo por su cuenta y dicen que es una de las figuras más representativas de las nuevas generaciones del pop-rock español. El año pasado consiguió el 'hito' de llenar de fieles el Movistar Arena de Madrid. Esta semana recala de nuevo en el Sonorama y el 13 de septiembre lo hará en la capital segoviana, de la mano del Vibra Mahou, en un concierto que ya presiente que será «una locura» y le hace especial «ilusión» .

—¿Cómo fue su primer contacto con la música?

—Fue en Segovia gracias a un amigo que se llama Delgao (...). Él hacía música desde muy pequeñito y la primera vez que estuve en contacto con la música directamente fue en su casa, ya que tenía montado su estudio allí, y ahí grabamos lo que fue mi primera canción.

—En los inicios de su carrera comenzó con un estilo musical diferente en el grupo Go Roneo y juntos tuvieron éxito con el tema `Pop Pa' Tu Crush´. ¿Su etapa en solitario era necesario para afrontar ese cambio?

—Sí, creo que todas las cosas que pasaron tanto con el grupo como en lo individual han sido necesarias para que todo ocurra como ha sucedido. Go Roneo es un grupo que nos dio muchas alegrías y experiencias y que nos ayudó a comprender la industria musical. Considero que fue necesaria su existencia, tanto como su no existencia, porque a pesar de ello todos los integrantes seguimos siendo amigos, y haciendo música juntos, aunque de otra manera, así que creo que fue una parte importante también para mi carrera.

—¿Se plantean volver a juntarse en algún momento?

—Sí que nos lo hemos planteado. De momento no ha ocurrido y no creo que pase pronto, pero es algo que se nos presenta de vez en cuando. No lo descartamos ninguno, pero tampoco nos comprometemos a que pase.

—Hay quienes definen su estilo con una fuerte influencia del pop-rock de los 2000, ¿considera que es así? ¿Quiénes serían sus referentes musicales?

—Creo que ha sido así hasta ahora, porque ha habido mucha influencia tanto del pop rock como de otros géneros, pero sí que es cierto que en las próximas canciones que estamos preparando la influencia no es tan evidente. Quizás hay un sonido un poco más diferente con respecto a lo que veníamos haciendo. Como referente musical a día de hoy me quedo con Marlon.

—¿Habrá entonces novedades después de la gira?

—Después del verano empezaremos a publicar cosas nuevas del próximo disco. De momento no puedo dar ninguna pista. Ojalá le guste mucho a la gente que me sigue y a los que también me empiecen a conocer. A corto plazo me marco también preparar una gira en 2026, ya que este año he estado haciendo una de verano más suave.

—¿En qué momento supo que podía vivir centrándose únicamente en la música?

—Fue en 2020. En los meses alrededor de la pandemia. Estaba trabajando en Segovia en un hotel, y con la música se me dio la oportunidad de empezar a trabajar con Sony como discográfica. Los temas que estaba sacando en ese momento pertenecían a los inicios de mi proyecto como Hens. Empezaron a funcionar y cuando más o menos los ingresos comenzaron a ser parecidos a los que tenía decidí intentar tirar del hilo para ver hasta donde llegaba. Un año después cuando publiqué el primer disco vi que no iba a ser algo a corto plazo, sino que tenía pinta de ser un proyecto. Cinco años y pico aquí sigo, así que espero que sean muchos más.

—Parte de sus letras son bastante duras consigo mismo en aspectos vinculados con el desamor y conflictos internos. ¿Se basan en la realidad o forma parte de la figura de Hens como personaje?

—Sí que es verdad que muchas veces no son cosas que tengan por qué ser actuales o que sean al cien por cien tal cual se cuentan. Sin embargo, en su totalidad las canciones las escribo yo y son experiencias que yo siento o he sentido y que se me pasan por la cabeza.

—¿Cree que quien escucha sus canciones puede sentirse identificado?

—Creo que las letras de mis canciones no son de las que pasan desapercibidas. La gente que me escucha y viene a los conciertos, suele darle importancia. Al final, es parte de la magia del concierto que mi público conecte con ellas. También es bonito que cada uno le dé su significado a cada canción.

—Ha trabajado con artistas como Melendi, Belén Aguilera, Despistaos o Pignoise, ¿cuál es la colaboración que más ilusión le ha hecho poder llevarla a cabo?

—La colaboración que más ilusión me hizo fue la de Recycled J en mi primer disco. A mí siempre me ha encantado su proyecto y en su momento fue muy significativo para mí. Además, me marcó la de Despistaos, gracias a la cual después pude colaborar con ellos en la serie 'Física o Química' porque hicimos una buena amistad y a día de hoy estamos siempre en contacto. También hay algunas bastante icónicas, como Melendi, que al final es mi infancia, y Pignoise.

—En unos días se sube de nuevo en el escenario en el Sonorama Ribera 2025 –ya lo hizo en 2023–, ¿cómo afronta un festival de este calibre?

—La verdad es que me hace mucha ilusión poder estar en un festival con tanto nombre de gente a la que admiro. Además, ya estuve en 2023 y fue increíble porque lo mejor es que está muy organizado y el trato que nos dan los artistas y el público es excepcional. No tengo nervios, pero sí estoy emocionado de volver a tocar allí.

—¿Qué supone actuar en Segovia, su ciudad, el día 13 de septiembre?

—Ese concierto en particular me hace mucha ilusión porque no he tocado muchas veces allí en los últimos años por desgracia. Entonces es muy especial para mí, mi familia y mis amigos. Además, el cartel que ha organizado Vibra Mahou es una locura y es increíble que pasen estas cosas en Segovia porque no estamos muy acostumbrados y es necesario para la ciudad.

—¿Qué le ha aportado su ciudad como músico y persona?

—Para la música sí que es verdad que el haber vivido en Segovia no ha sido tan influyente porque no hay una escena musical muy sólida, pero a nivel personal estoy súper orgulloso y agradecido de haber vivido allí porque me ha dado un montón de experiencias con mis amigos. Yo creo que eso no se puede cambiar por nada.