Hallan muerto al octogenario que desapareció de la residencia de mayores de Tábara (Zamora)

El cuerpo sin vida del hombre de 80 años que desapareció durante la noche de este martes de la residencia de personas mayores de Tábara (Zamora) fue hallado por un guarda civil fuera de servicio que participaba voluntariamente en la búsqueda, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La Benemérita estableció anoche el dispositivo DByLDES para intentar localizar al octogenario, en un operativo en el que participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, la Usecic, el Equipo Pegaso, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, el Grupo Cinológico y un helicóptero de la Guardia Civil.

Además, la Guardia Civil busca desde el lunes a un hombre de 63 años que podría estar usando un vehículo marca Peugeot, modelo 307, de color rojo y matrícula 7405DTG. El último lugar donde fue avistado ese coche fue en el entorno de Carbellino de Sayago.