Trump: «Todo el mundo se ha remangado para alcanzar este acuerdo, países que no se llevaban bien»

El exnovio de la enfermera vallisoletana asesinada en Bruselas admite en el juicio haberla matado con 153 puñaladas

El joven confiesa ante los tribunales belgas y se dice «ciego por el amor» pero la víspera del asesinato habría realizado búsquedas en Internet sobre cómo matar a alguien y cómo comprar cuchillos de Ikea

Una exposición llega al Parlamento Europeo para recordar a Teresa, la vallisoletana asesinada en Bruselas

La vallisoletana Teresa Rodríguez, asesinada en 2022 en Bruselas
La vallisoletana Teresa Rodríguez, asesinada en 2022 en Bruselas ABC

Bruselas

El juicio por el asesinato en Bruselas de la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares a los 23 años, presuntamente a manos de su expareja, César Arribas Calvo, ha comenzado este jueves en la capital belga casi tres años después del suceso. En la ... primera sesión, el acusado ha dicho que perdió el «control» y ha reconocido que la apuñaló hasta 153 veces para matarla.

