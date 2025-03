Todos los ediles de El Espinar señalan a Puente para que 'quite' el peaje de la AP-6

El pleno municipal extraordinario convocado en el Espinar (Segovia) avaló por unanimidad -incluido cuatro ediles socialistas- la posición del alcalde del municipio, Javier Figueredo (PP), de reclamar al Ministerio de Transportes que levante las barreras de peaje en la AP-6, mientras duran las obras de reparación de la calzada que comenzaron ayer y podrían terminar antes del lunes.Tras el caos circulatorio y político generado por esta situación, los concejales espinariegos también avalaron sin abstenciones ni votos en contra la prohibición de cruzar las calles de la localidad de San Rafael, una decisión que el martes fue duramente criticada por el ministro Óscar Puente hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales, algo que, según el regidor, de momento no habría ocurrido.

Y es que Figueredo recordó que esa medida fue respaldada por la Subdelegación de Gobierno -que prefirió no confirmar este extremo a ABC-, así como por responsables de Tráfico y por la Guardia Civil, dependientes ambos del Gobierno central, en una reunión celebrada horas antes de que comenzaran a arreciar las críticas desde el Ministerio dirigido por el exalcalde de Valladolid. De hecho, las quejas de Puente son las que habrían llevado, según el regidor, «a un cambio de postura» ayer de las personas presentes en esa cita y que habían entendido que no se debía permitir el tráfico por la localidad. Y es que para Figueredo, la trama urbana de San Rafael no reúne condiciones de seguridad para aceptar ese flujo de tráfico diario -cifrado en 8.000 vehículos-, «con calles en las que está el colegio, el centro de pensionistas, y otras situaciones de peligro».

El alcalde se mostró satisfecho de la postura de todos los grupos municipales, cuyo acuerdo trasladarán «al Ministerio, a la Subdelegación de Segovia y a la Delegación de Madrid», donde se expresa claramente que la solución más eficaz y rápida es «levantar las barreras durante los días que dure la obra que, según los técnicos, pueden durar tres o cuatro días, con lo que antes del lunes ya estaría restablecida la circulación por la N-6».

Para el alcalde espinariego, «la urgencia está en facilitar el tránsito gratuito a los conductores, a través de la AP6, «de la misma forma que se ha hecho y se hace en numerosos casos de toda España mientras duren las obras de la A5...». Figueredo no entiende por qué no se toma de forma inmediata esta decisión «y ya se verá, con calma, quién debe costear los días en esta situación». Al respecto, y como ya informaba ayer este periódico, la concesionaria de la autopista «no ha recibido ninguna solución ni respuesta del Ministerio a sus consultas sobre qué hacer» al destacar que no puede levantar las barreras sin más «porque debe abonar el IVA de todos los vehículos».De momento, el alcalde pedirá hoy al juzgado de guardia medidas cautelarísimas para que se abra el peaje y se acabe con una crisis que ha afectado a miles de conductores.