Desmantelada en Palencia una red que favorecía la inmigración irregular

Agentes de la Policía Nacional de Palencia han arrestado a siete personas por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. La operación, iniciada en mayo de 2024 tras una alerta de la Inspección de Trabajo, ha destapado una trama que utilizaba empresas ficticias para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros, principalmente marroquíes, a cambio de comisiones.

La investigación ha revelado que los implicados gestionaban contratos laborales falsos, presentados a través de una gestoría autorizada para tramitaciones telemáticas, que permitían obtener autorizaciones de residencia y trabajo en España. Los ciudadanos extranjeros eran contratados en Marruecos con promesas de empleo en una supuesta empresa de construcción, pero, al llegar a España, firmaban los documentos en condiciones precarias, sin garantías laborales y sin desempeñar actividad alguna, según indican fuentes del cuerpo en un comunicado recogido por Ical.

Noticia Relacionada Sociedad Gitana Española ve «posibles motivaciones raciales» en la agresión de Olleros de Tera (Zamora) ABC Asegura que el dueño de un bar que está en prisión provisional por apuñalamiento «tiene afinidad con la extrema derecha»

La Policía Nacional comprobó que la actividad laboral declarada era inexistente y detectó irregularidades en la documentación presentada, confirmando las sospechas de la Inspección de Trabajo. La trama, liderada por un ciudadano búlgaro actualmente en busca y captura, cobraba comisiones a los trabajadores por la gestión de altas en la Seguridad Social, en algunos casos sin prestar el servicio.