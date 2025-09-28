El Desfile de Pendones Concejiles de León reúne a 357 varas para representar a más de 230 pueblos

Las fiestas de San Froilán de León han dejado este domingo, de nuevo, la llamativa imagen del Desfile de Pendones Concejiles entre San Marcos y la Catedral, en el que este año han participado 357 varas en representación de más de 230 pueblos de la provincia.

El desfile pone en valor los pendones, elementos señeros de la identidad de la Región Leonesa, declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, y con el que se aglutina el sentimiento de los pueblos de la provincia en torno a su identidad leonesa.

Como es habitual se han entregado varios premios, en los que se ha reconocido la mejor exhibición y manejo del pendón, teniendo en cuenta el arte de llevar la vara y las figuras que se crean, el cuidado y conservación del estandarte y a la mejor agrupación de acompañamiento. Estos galardones están dotados con 250 euros cada uno, recoge Ical.

Este desfile se realiza gracias al convenio suscrito entre la Asociación de Pendones Reino de León y el Ayuntamiento de la ciudad.