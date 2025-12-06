Suscribete a
ABC Premium

VÍA PULCHRITUDINIS

Palabras

La Política con mayúsculas no es un dato de audiencia, sino el ejercicio del servicio público

La lluvia

'Egoistones'

Palabras
David Frontela

David Frontela

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De tanto dar vueltas a la llave del lenguaje, comprendí que estaba mudo y muerto para el mundo por la maldición de las palabras«. Así rezaba uno de los poemas más extraordinarios del genial Leopoldo María Panero. Una confesión tan clarividente como destructiva para alguien ... que engendrado en el verbo perfecto era incapaz de comunicarse con el exterior. Los discursos de Azaña, Churchill o Lincoln consiguieron en su día lo que a Panero le faltó y lograron que la comunicación política se erigiera en algo capaz de movilizar a una nación, un sentimiento, un argumento ideológico. Las 272 palabras del discurso de Gettysburg marcaron la historia de un imperio tanto como las 400 páginas de la Catilinarias de Cicerón. Para entender su trascendencia no es necesario conocer ni su contenido, fueron trascendentes incluso en momentos en los que los afectados por aquellas genialidades no sabían ni leer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app