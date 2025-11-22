Suscribete a
VÍA PULCHRITUDINIS

«Egoistones»

El aislamiento es total, las gentes vamos al trabajo escuchando a la perfección nuestras pasiones favoritas

En un minuto

Sorpresas

David Frontela

Don Javier era una cura que hace cuarenta años inició una cruzada contra los «egoistones». Los chavales de aquella época nos habíamos vuelto locos con aquellos aparatos que nos permitían abstraernos escuchando música a un volumen infernal sin molestar a nuestros padres. Sí, efectivamente, don ... Javier, se refería a aquellos protocascos que, como una icónica diadema de la modernidad, nos ajustábamos a la cabeza con una endeble varilla de aluminio y unas esponjillas raquíticas que a duras penas separaban nuestras orejas de aquellos minialtavoces con sonido a fritanga. Si las esponjillas eran negras te sentías hasta moderno y si eran naranjas corrías el riesgo de parecer tonto.

