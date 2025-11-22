Don Javier era una cura que hace cuarenta años inició una cruzada contra los «egoistones». Los chavales de aquella época nos habíamos vuelto locos con aquellos aparatos que nos permitían abstraernos escuchando música a un volumen infernal sin molestar a nuestros padres. Sí, efectivamente, don ... Javier, se refería a aquellos protocascos que, como una icónica diadema de la modernidad, nos ajustábamos a la cabeza con una endeble varilla de aluminio y unas esponjillas raquíticas que a duras penas separaban nuestras orejas de aquellos minialtavoces con sonido a fritanga. Si las esponjillas eran negras te sentías hasta moderno y si eran naranjas corrías el riesgo de parecer tonto.

Nada tienen que ver aquellos auriculares con los actuales. Ahora los dispositivos asemejan las cabezas que los portan con las de los directores de operaciones de la NASA mientras ordenan el aterrizaje de una transbordador especial. Los que lleva la gente por la calle parecen hechos de materiales traídos del espacio y, según dicen, tienen la capacidad de aislar al usuario del mundo exterior en una experiencia que aseguran es única. Ya no hay almohadillas desgastadas ni varillas de aluminio.

El aislamiento es total, las gentes vamos al trabajo escuchando a la perfección nuestras pasiones favoritas. Unos locos escuchan a Hakuna a todo volumen mientras otros sonríen al ritmo de los discursos remasterizados de la Pasionaria. Nadie escucha lo que tiene alrededor porque hemos pagado una barbaridad para escuchar sólo aquello que queremos escuchar. No es que proponga ir 'haciendo oreja' a las conversaciones ajenas, pero es que ya no sabemos cómo es el llanto de un bebé ni la bocina del autobús que nos va a atropellar. No es cuestión de elevar a una categoría inmerecida lo que dice la gente pero es que además de no escuchar a los demás hemos perdido la capacidad de oír hasta el eco de nuestra voz. Todo lo que necesitamos nos lo dicen al oído con una calidad tan sublime que no nos merece la pena contestar. Recurrimos a hablar con perros y gatos porque aunque lleves los cascos puestos siempre sabrás si el sabueso te está ladrando o el minino te va a arañar. Lo que digan los de alrededor no tiene trascendencia y si no es un iluminado que berrea como un ciervo difícilmente conseguirá apartar nuestra atención de nuestro podcast.

Don Javier logró que muchos conociéramos lo genial que era tener una Madre en el cielo pero, por supuesto, no consiguió acabar con los «egoistones». Hemos dejado de molestar a los que nos rodean con el ruido infernal de nuestro cantante favorito pero, sobre todo, hemos renunciado a escuchar la realidad y a aportar alguna estupidez aunque sólo sea un «¡ay!». El mundo ya no es lo suficientemente bueno como para escucharnos ni a nosotros mismos. Al fin y al cabo la gente dice hablar con su perro y nosotros ya casi no tenemos qué decir.'