Arrecia el frío, las noches se alargan, se acerca la Navidad. El mundo es, a simple vista, lo que siempre ha sido, un estiramiento del alma que se adapta a nuestro tiempo. Un calendario que va sustituyendo sus días festivos por otros que impone la ... religión de turno. Nos habíamos acostumbrado a que los solsticios se sustituyeran por San Juan y la Navidad mientras las fiestas de la recolección decaían a manos de la Virgen de Agosto y la Semana Santa se adaptaba al capricho de la luna y del equinoccio de primavera.

Sementeras, siegas, fríos y calores nos han hecho como somos y han moldeado nuestras tradiciones convirtiéndose en ritos. Costumbres deliciosas que en esta tierra nuestra se resisten a desaparecer ancladas en el martilleo repetitivo de nuestros mayores, en los pueblos donde, pese a llevar el móvil en la mano y tener Netflix en el televisor, cuando sales a la puerta de casa todavía escuchas aullar a los lobos. Recuerdos y costumbres que no son ni mejores ni peores que el Black Friday ni los épicos encendidos de las luces de Navidad. Gastronomía hermanada con el calendario a fuerza de la coincidencia con las parideras de nuestras ovejas o de lo que trajera la huerta y que ahora se llama cocina de temporada y se aliña con estrellas de lo que en otro tiempo fue una marca de ruedas.

El mundo ha cambiado y no queda otra que adaptarse igual que lo hicieron nuestros abuelos cuando cambiaron la radio por la televisión. Entonces un señor de setenta años era un viejo y ahora hacer natación a los ochenta es tan habitual como que la desmemoria nos mate antes de que nos fallen las piernas. La melancolía y la pena se ocultan tras los altavoces que desde el pasado viernes nos anuncian que ha llegado el momento de ser felices. Una felicidad de plástico bendecida por riadas de gente que abarrotan el encendido de millones de esas luces led que nos iluminarán hasta enero. Cuando el ayuntamiento del lugar sea de un color aparecerán camellos y angelotes y cuando sea de otro brillarán alegorías a la Pacha Mama.

Las luces han eclipsado el Belén y hasta el encendido de El Corte Inglés. Ya no importa ser creyente o ateo, lo que importa es salir a la calle y mirar embelesados el tintinear de las luces, abstraernos y movernos al ritmo de las gentes que pasean como antes lo hacíamos tras una imagen procesional. Lo que nos une estos días no es ganar a Abel Caballero iluminando calles, lo que nos une de verdad y se ha convertido en un deseo universal es «que no llueva». Ya no importa ser pobre o rico, de derechas o de izquierdas, estoico o una víctima de la moda, lo que nos une es que todo el mundo sabe que con paraguas las fotos no salen como debieran.