Suscribete a
ABC Premium

vía pulchritudinis

La lluvia

Ya no importa ser creyente o ateo, lo que importa es salir a la calle y mirar embelesados el tintinear de las luces

'Egoistones'

En un minuto

La lluvia
r. ortega
David Frontela

David Frontela

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Arrecia el frío, las noches se alargan, se acerca la Navidad. El mundo es, a simple vista, lo que siempre ha sido, un estiramiento del alma que se adapta a nuestro tiempo. Un calendario que va sustituyendo sus días festivos por otros que impone la ... religión de turno. Nos habíamos acostumbrado a que los solsticios se sustituyeran por San Juan y la Navidad mientras las fiestas de la recolección decaían a manos de la Virgen de Agosto y la Semana Santa se adaptaba al capricho de la luna y del equinoccio de primavera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app