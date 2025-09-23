Castilla y León, sexta región de la UE con más esperanza de vida Con 84,9 años de media, es la tercera comunidad autónoma española con el dato más elevado por detrás de Madrid y Navarra

Castilla y León es la sexta región europea con mayor esperanza de vida y la tercera de España, con 84,9 años de media, según establece el último Focus on Spanish Society, publicación editada por Funcas, que remarca que España tiene el indicador más alto de la UE y 15 comunidades están entre las 50 más longevas y solo Canarias, Andalucía y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta quedan fuera de esa barrera, según recoge Ical.

Madrid, con la longevidad más alta del continente, lidera este ránking con 86,1 años de esperanza de vida, seguida de Trento (Italia) y Åland (Finlandia), con 85,1 en cada caso; Navarra y Bolzano (Italia), ambas con 85 años, y Castilla y León, con 84,9.

La diferencia entre mujeres y hombres se ha reducido en España en las tres últimas décadas. En 1990, las mujeres vivían de media 7,3 años más que los hombres (9,1 por ciento más); en 2023, la brecha bajó a 5,4 años (6,2 por ciento). La razón es que los hombres han ganado más esperanza de vida (+8 años desde 1990, frente a +6,1 en las mujeres.

A nivel autonómico, los hombres viven de media 82,1 años en Castilla y León, la duodécima cifra más alta de la UE, que también domina Madrid (86,1 años). El caso de las mujeres es aún más llamativo. En Madrid alcanzan los 88,3 años de esperanza de vida, cifra solo superada por la de Åland (Finlandia). Castilla y León dispone de la tercera edad más alta (87,7), seguida de Navarra (87,6) y País Vasco (87,4), que completan el top 5.