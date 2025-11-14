Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Carriedo no pierde la «esperanza» pese al no del PSOE a los Presupuestos y el 'depende' de los localistas

UPL también se muestra en contra, aunque medita si presentará el lunes una enmienda a la totalidad

Por Ávila descarta una enmienda a la totalidad ante un Carriedo que «te puede vender orinales»

Las socialistas Rosa Rubio y Patricia Gómez y el consejero Carlos Fernández Carriedo, antes del encuentro
Las socialistas Rosa Rubio y Patricia Gómez y el consejero Carlos Fernández Carriedo, antes del encuentro ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Yo no pierdo la esperanza hasta el último minuto». Son palabras del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha demostrado ser 'incansable al desaliento'. Las pronunció este viernes después de tener el primer encuentro con ... los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos de 2026, cuyo proyecto está actualmente en trámite parlamentario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app