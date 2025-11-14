Carriedo no pierde la «esperanza» pese al no del PSOE a los Presupuestos y el 'depende' de los localistas

«Yo no pierdo la esperanza hasta el último minuto». Son palabras del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha demostrado ser 'incansable al desaliento'. Las pronunció este viernes después de tener el primer encuentro con ... los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos de 2026, cuyo proyecto está actualmente en trámite parlamentario.

Los socialistas rompieron el hielo y Carriedo recibió el primer 'no' a las cuentas tal y como fueron aprobadas por el Gobierno autonómico. No obtuvo ningún sí en la jornada ya que a lo más que llegó fue a conseguir un 'depende' de Soria ¡Ya! y de Por Ávila, que condicionaron su voto a que la Junta incluya sus reivindicaciones provinciales en las Cuentas.

UPL lo dejo en el aire, aunque también se mostró en contra, si bien este fin de semana decidirá si presenta o no una enmienda a la totalidad, como ya lo anunciaron los procuradores del Grupo Mixto, Francisco Igea, que no fue convocado a las reuniones, y Pablo Fernández (Podemos), que no acudió.

Hoy sábado será el turno de Vox en la ronda de encuentros y tampoco parece que Carriedo vaya a sacar apoyos para su presupuesto, ya que los de Abascal los condicionan a que la Junta asuma el famoso 'gurruño' que recoge los postulados de la formación en asuntos como la inmigración o la Agenda 2030.

La portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, acudió al encuentro con los procuradores Rosa Rubio y Pedro González. Tras casi dos horas de reunión, aseguró que esta llega «tarde y mal» e insistió en que tendría que haberse producido hace meses entre el secretario general del PSCL, Carlos Martínez, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que dijo que «se esconde en lugar de dar la cara». «Se esconde quien la teme», añadió.

«Las negociaciones no se hacen a 48 horas de presentar una enmienda a la totalidad. Se hacen mucho antes», dijo la portavoz socialista, es decir, «desde el minuto uno» para contar con un «buen presupuesto», ya que señaló con lo que «había encima de la mesa» existía «poco margen» para el acuerdo. También indicó que sin una ley de medidas en la que fijar la política fiscal, hablar sólo de los gastos les dejaba poco margen, informa Ical. Del presupuesto dijo que «no es el que merece Castilla y León», ni el que necesita la Comunidad, porque «ha surgido de los deseos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo».

Pese a todo, Fernández Carriedo destacó que había encontrado una «mejor disposición» de la esperada inicialmente por parte del PSOE tras una reunión «larga y positiva» y aunque reconoció que no había obtenido el apoyo de los socialistas, aseguró que en este periodo de «reflexión, hasta el momento final existe un margen». «No perdemos la esperanza», concluyó.

Tampoco de la Unión del Pueblo leonés obtuvo demasiado. Su portavoz, Luis Mariano Santos, aseguró que su formación votará 'no' al proyecto de presupuestos porque no responde a las necesidades de León, Zamora y Salamanca, si bien decidirá durante este fin de semana si presenta una enmienda a la totalidad junto a Soria YA, con quienes comparten grupo parlamentario de las Cortes. «Somos bastantes pesimistas», confesó.

«No pasamos de las buenas palabras sin llegar a ningún tipo de acuerdo», explicó Santos que acudió a la reunión con la procuradora y secretaria general de UPL, Alicia Gallego. «No hay excesiva voluntad para llegar a acuerdos», lamentó el dirigente leonesista. Además, indico no tienen ninguna garantía de que vayan a cumplir cualquier pacto al que pudieran llegar. Por todo ello, la UPL sopesará durante este fin de semana si registra la enmienda a la totalidad, así como el voto en el pleno previsto el 20 de noviembre que determinará si el presupuesto continúa con su tramitación o se devuelve a la Junta. «No descartamos absolutamente nada», sentenció.

Tampoco descartó nada el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, quien exigió elevar las inversiones en su provincia hasta 630 millones de euros, frente a los 475 que recoge el proyecto de ley. «La pelota está en su tejado», dijo el soriano. Ceña, que estuvo acompañado en la reunión con Carriedo por el procurador Juan Antonio Palomar, insistió en que el presupuesto «no se sostiene», porque señaló las partidas para Soria son «insuficientes» y no existe un «proyecto motor».

«Soria ¡Ya! no ha venido aquí a reírle las gracias a nadie. Ha venido a apoyar unos presupuestos si son buenos para Soria», dijo por lo que exigió «algo sustancial» y un «calendario de ejecución», ya que señaló la Junta les pueden «prometer» lo que sea, pero sin un «compromiso cierto», a partir de marzo de 2026, no tiene garantizado que se cumplirá.