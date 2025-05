Café Quijano y Ariel Rot protagonizan el festival Música en la Montaña el sábado 26 de julio en Riaño (León)

El festival Música en la Montaña, que se celebrará el sábado 26 de julio en Riaño (León), tendrá como protagonistas a Café Quijano y Ariel Rot. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la presentación del evento.

Acompañado de la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y del alcalde de Riaño, Senén Presa, el consejero ha comentado que la propuesta supone «un cartel equilibrado que combina el rock más puro con el pop-rock y bolero más tranquilo». Así, el argentino será el primero en subirse al escenario, a las 21 horas, y el trío leonés lo hará a las 23 horas.

El consejero ha recordado que el día anterior se desarrollan diversas actividades culturales. «Pretendemos que sea un fin de semana en familia», ha comentado, antes de señalar que el programa previsto pretende «poner el foco en la comarca, en la montaña oriental, en esta maravilla geológica y natural». «Riaño es muy conocido, Mampodre lo está siendo, pero queremos que lo sea más», ha señalado, y considera que ya se ven los frutos del esfuerzo que se hace para «desestacionalizar» el turismo en la zona. «El que conoce Riaño, es absolutamente seguro que vuelve», ha lanzado.

El escenario tendrá una superficie de 16x12 metros, una altura de 14, con 6.000 vatios de luz y 60.000 de sonido y con pantallas a los lados para aumentar la espectacularidad de los conciertos. La organización habilitará un total de 1.175 plazas de aparcamiento controladas y reguladas en diferentes zonas de Riaño, con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes, informa Ical.

Senén Presa, que ha ejercido de anfitrión en una cita a la que no faltaron otros representantes institucionales, ha agradecido el esfuerzo para llevar a cabo este evento que organiza la Fundación Patrimonio Natural. «Es la manera de dar publicidad a la montaña», ha puntualizado. Desde la primera edición más de 40.000 personas han acudido a este evento, por cuyo escenario han pasado ya artistas como Taburete, Loquillo, Luz Casal, Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Los Zigarros, Los Secretos, Mikel Erentxun o Cooper y musicales como 'Music has no limits'.

Riaño Trail Run

Además, el IX Riaño Trail Run, que recorrerá las montañas de Picos de Europa, Montaña Palentina y Montañas de Riaño y Mampodre, desafiará una vez más a los participantes para atravesar paisajes que van desde valles profundos hasta cumbres.

Con un formato de tres etapas, pone a prueba la resistencia física de los corredores al tiempo que les invita a vivir una auténtica aventura. Cada etapa presenta un recorrido único, diseñado para resaltar la diversidad del terreno y las impresionantes vistas panorámicas que ofrece la región.

Noticia Relacionada Tras los pasos de Santa Teresa: dos rutas a pie y en bicicleta llevarán a Alba de Tormes a 300 peregrinos ABC Las jornadas, impulsadas por la Diputación de Salamanca, tendrán lugar los días 17 y 24 de mayo, serán gratuitas y están dirigidas a mayores de 16 años

El evento, que cuenta con el bejarano Bejanaro Miguel Heras como director técnico, supone «la conjunción entre el deporte y el paisaje, nuestro patrimonio natural, uno de los grandes baluartes de Castilla y León», según ha subrayado Mar Sancho. A lo largo de las tres etapas que componen la prueba, se recorrerán 100 kilómetros en total con un desnivel positivo de 7.500 metros.

Hasta este momento la IX edición de la prueba tiene un 87 por ciento de los dorsales cubiertos, con un 14 por ciento de corredores internacionales, con 18 nacionalidades extranjeras, entre ellas, Argentina, Brasil, Canadá, Finlandia y Nueva Zelanda. Por comunidades autónomas, la mayoría de participantes proceden de Madrid, seguidos de Euskadi, Islas Baleares, Andalucía, Cataluña y Castilla y León. El 27 por ciento de los participantes son mujeres, mientras el 73 por ciento restante son hombres.