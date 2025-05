Blanco, «estupefacta» con el «paripé» para el reparto de menores extranjeros

A pesar de la semana extra para preparar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ya que la primera convocatoria fue el lunes del apagón y se tuvo que suspender, nada había cambiado y la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, ... llegó con la misma sensación: «No esperamos nada; es un paripé». El encuentro, que se ha celebrado en la tarde de este lunes en Madrid, ha reunido a las comunidades con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para, en principio, plantear el reparto de los inmigrantes menores que acoge Canarias por el resto de autonomías. Los temores de Blanco se han cumplido y tras más de cuatro horas de reunión sus primeras palabras han sido muy elocuentes: «Salimos estupefactas; ha sido un auténtico paripé, una vergüenza».

La consejera se ha mostrado muy enfadada después de que no se permitiese a los representantes de las distintas autonomías votar la propuesta de reparto de menores inmigrantes materializada en el Real Decreto aprobado ya por el Gobierno. «Han dicho que como entendían que no había unanimidad, no se votaba y se activaba el Decreto», una norma sobre la que Castilla y León se manifestó en contra ya que supondría para la Comunidad que podrían llegar hasta 300 menores desplazados, mientras que en el caso de Cataluña serían solo 20.

«Hoy aquí lo que ha hecho el Gobierno es la imposición, una vez más, a las comunidades de sus criterios, de sus cesiones, de los chantajes de sus socios separatistas, con el agravante de que no nos han dejado votar», se ha lamentado Isabel Blanco. Ha denunciado, además, que «han buscado 40 excusas: que si no había que votar porque parecía que no había unanimidad, que si no estaba la FEMP...». Sin embargo, a su juicio, «la realidad es que el Ministerio lo único que quería era imponernos su Decreto y sus criterios». «Es una auténtica vergüenza que se le hurte a las comunidades el poder votar. No sabemos qué temen», ha añadido.

De esta forma, «automáticamente se activa el Decreto», ha aclarado la número dos del Ejecutivo Autonómico, a pesar de que «las autonomías siguen sin tener datos concretos de cómo será el reparto, aunque nos van a volver a pedir cifras que ya hemos remitido». Ha criticado, además, que al inicio de la reunión se habló de «mano tendida», pero eso no se ha producido. «Qué mano tendida es esa cuando no se nos deja votar», se ha preguntado la consejera.

Así que la Conferencia Sectorial ha terminado con el monumental enfado de los representantes de las comunidades del PP, entre ellos la vicepresidenta de la Junta, por una reunión de cuatro horas que ha acabado como empezó.

El punto de partida tampoco era el mejor porque «el Ministerio no informa», se ha quejado, a pesar de que Castilla y León remitió ya la información que se había pedido «no nos ha dicho a cuántos menores tendríamos que acoger ni la financiación con la que contaríamos». En este punto, Blanco ha recordado que en la actualidad Castilla y León tiene albergados a 173 menores extranjeros, cuando el sistema de la comunidad dispone de capacidad para 130. El departamento de Sira Rego «lo único que quería es que las comunidades ratifiquemos y avalemos las cesiones a sus socios separatistas», ha advertido la consejera, quien ha recordado que la Junta ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional el citado Decreto.

Solidarios e iguales

La zamorana ha defendido que «somos una comunidad solidaria. Lo hemos sido siempre, pero desde la igualdad entre todas las autónomas, desde el diálogo, el consenso y nunca desde la imposición». En este sentido, ha señalado que «estamos hablando de niños y niñas, de proteger a esos menores y el Gobierno, por contra, lo que hace es mercadear con ellos, ceder con ellos a otros intereses para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa». «Con nosotros no van a contar», ha sentenciado. «Solidaridad, sí, pero desde la igualdad entre todas las comunidades, desde el diálogo para saber las características y las capacidades de cada uno de los sistemas de protección y nunca desde la imposición», ha insistido la consejera de Familia.