Vicente Gramuntell, de Nedgia: «El biometano será un buen vecino que viene a resolver el problema de los residuos»

'Biometano y otros gases renovables: El camino hacia una economía sostenible y competitiva'. Es el título de la cita que hoy y mañana aborda en Valladolid las posibilidades y alternativa de esta fuente de generación energética «efectiva y eficiente» en la que, como defiende ... Vicente Gramuntell, de Nedgia, Castilla y León ya juega un «papel estratégico» que puede ser aún mayor en el camino hacia la descarbonización, incluso en sectores «difíciles de electrificar». «Además, su producción local refuerza la seguridad de suministro y promueve la economía circular en los territorios rurales, ofreciendo una solución a la gestión de residuos».

¿Qué posición ocupará Castilla y León? ¿Qué potencial tiene?

Castilla y León es sin duda una de las comunidades con mayor potencial de desarrollo del biometano en España debido a su sólida base agroganadera y la disponibilidad de residuos orgánicos.

De los 90 contratos de inyección firmados por Nedgia, ¿cuántos se radicarán en Castilla y León y con qué capacidad?

Actualmente, lidera junto a Cataluña el número de contratos de inyección firmados, con 22 proyectos, con un volumen superior a los 1.150 GWh al año de producción de gas verde una vez que estas plantas comiencen a inyectar gas. Es decir, gas equivalente al consumo de más de 200.000 hogares.

De las 13 plantas conectadas a la red de Nedgia en España, ¿cuántas hay en este territorio? ¿Qué previsiones tienen?

Tres. Además, el número de contratos ya firmados y en fase muy avanzada de tramitación y construcción nos indica que seguirá siendo uno de los territorios con mayor número de instalaciones en el corto y medio plazo.

¿A cuántos hogares abastece actualmente el biometano en Castilla y León?

Nedgia Castilla y León abastece actualmente a 476.000 hogares, comercios y pequeñas empresas. Y los datos de contratos de inyección firmados nos señalan que en el corto y medio plazo podría llegar a más de 200.000 viviendas. Es decir, algo menos de la mitad del consumo actual.

¿Y en sus planes, a cuántos podrían llegar?

El potencial de producción de gases renovables de Castilla y León es muy superior al actual. Estudios estiman que podría alcanzar una capacidad de producción de más de 37 TWh, lo que permitiría abastecer ampliamente toda su demanda interna.

¿Está preparada la red española para llevar esta energía?

Sí. La infraestructura gasista española es moderna, extensa y plenamente compatible con el biometano. Nedgia, por ejemplo, cuenta con más de 60.000 kilómetros de redes que permiten transportar gas verde de forma segura y eficiente.

¿Y en Castilla y León, qué falta?

En nuestra opinión, el biometano necesita de un impulso regulatorio que permita agilizar los plazos, así como su conexión con las instalaciones que permiten su circulación por toda la red. Es clave facilitar la colaboración público privada. Me gustaría resaltar el papel de la Junta con la publicación Plan Regional del Biogás en Castilla y León, 2024-2034, que va a representar un impulso al sector del biometano.

¿Qué aporta el biometano para garantizar el suministro?

El biometano es una fuente renovable gestionable y no estacional, lo que significa que puede producirse de forma continua y almacenarse, independientemente de las condiciones meteorológicas. Es un recurso estratégico para garantizar el suministro energético, ya que hablamos de una tecnología madura con un gran auge en su desarrollo en otros países como Francia, Alemania, Dinamarca o Italia.

Lo que están generando algunos proyectos de plantas de biogás son protestas, reacciones en contra... ¿A qué cree que se deben?

Es necesario establecer un diálogo transparente y atender todas sus sensibilidades, explicando bien y con transparencia los proyectos para dar respuesta a las inquietudes de los vecinos, sobre todo en materia de olores y de tratamiento de aguas. El biometano va a ser un buen vecino que viene a resolver el problema de los residuos y gestionarlos de forma más eficiente, generando valor e impulsando una nueva economía circular que creará riqueza y empleo en los territorios. Además, las plantas cuentan con las autorizaciones ambientales de las comunidades autónomas y las licencias municipales de actividad.