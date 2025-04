Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac: «Somos reflejo de las corrientes de pensamiento actuales»

El Musac en diez obras

En una selección «muy personal, casi íntima», Álvaro Rodríguez Fominaya elige diez obras de la colección del Musac. Son de artistas que significan mucho en su trayectoria «por haber trabajado con ellos o por haber visto exposiciones suyas». Considera que todas son representativas «por su singularidad y aportación a la historia del arte». No obstante, matiza el director del museo, podría haber elegido diez diferentes. 1) Emergency (1998), de Alfredo Jaar. Instalación destacada de la muestra inaugural. De una piscina rectangular emerge el mapa de África en una denuncia sobre la realidad del continente; 2) L'Expedition Scintillante Acte 2 (2002), de Pierre Huyghe. Escenario vacío para un concierto en una instalación de acero, aluminio, madera, luces, humo y música. 3) United Nations Miniature (2000), de Thomas Hirschhorn. Denuncia de la guerra en una maqueta de materiales reciclados que recrea escenarios en conflicto. 4) Homo Sapiens Sapiens 5 Alas (2005), de Pipilotti Rist. Videoinstalación en torno al particular jardín del edén y el mundo femenino de la artista suiza. 5) Asylum (2001-2002), de Julian Rosenfeldt. Videoproyecciones sobre las condiciones laborales de los inmigrantes en Europa con el mito de Sísifo como trasfondo. 6) Nature Morte with House and Stone (2007), de Jimmie Durham. Instalación en forma de casa expuesta en varias muestras de la colección propia del museo.7) Pabellón de escultura (2008), de Ana Laura Aláez. Instalación-habitación de 42 planchas de aluminio en una estructura 15 metros cuadrados y cinco de altura. 8) León Installation (2003), de Wolfgang Tillmans. Obra creada específicamente para el Musac, un mosaico de imágenes sobre la realidad cotidiana o lo efímero. 9) The Last Word (2003), de Shirin Neshat. Película sobre la represión islámica inspirada en la experiencia de la perseguida y encarcelada escritora iraní Shahrnush Parsipur. 10) Zero Canyon, a Dissimulation (2006), de Julie Mehretu. Tinta y acrílico sobre lienzo. Remite a formas arquitectónicas, al cómic o a la caligrafía y el paisajismo chino.