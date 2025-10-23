Presentar unos presupuestos sin contar con la mayoría suficiente para garantizarlos en las Cortes de Castilla y León no es, como algunos pretenden señalar, un gesto de temeridad o suicidio político. Muy al contrario, es un acto de valentía democrática y de responsabilidad institucional. Gobernar ... implica liderar, marcar rumbo y ofrecer un proyecto, no esconderse tras la aritmética parlamentaria ni paralizar la acción pública por miedo a la derrota. El Ejecutivo autonómico liderado por Alfonso Fernández Mañueco demuestra así que tiene un programa, unas prioridades y la voluntad de darles contenido. En política, no presentar presupuestos es reconocer que se carece de ideas o de coraje para defenderlas; presentarlos, aun sin los votos garantizados, es una forma de tender la mano, de invitar al diálogo y de reclamar cooperación en torno a lo esencial: el bienestar y el futuro de Castilla y León.

La política útil pasa hoy por superar trincheras. Frente a los extremismos y las actitudes obstruccionistas, el gesto de presentar las cuentas es también una apelación a la responsabilidad de los demás grupos. El comunismo ruidoso de Podemos, más preocupado en atacar a la prensa local mediante la Ley de Publicidad que en proponer soluciones, contrasta con esta actitud constructiva del PP. Resulta paradójico que, viniendo de quien empezó su trayectoria tras un mostrador de quiosco, se muestre tal desprecio hacia los medios de provincias, auténticos guardianes de la vida cívica y del debate público. De vertebrar, estos sí, la Comunidad.

Mientras tanto, el PSOE parece haber olvidado el ejercicio del gobierno autonómico, inmerso en una campaña anticipada con un Pedro Sánchez que multiplica sus visitas, especialmente a León, donde el lema interno parece ser «conquistar la provincia a cualquier precio». Y Vox, por su parte, se ha lanzado al monte político, envalentonado por las encuestas y más pendiente de agitar banderas que de aportar estabilidad. En este contexto, Castilla y León necesita serenidad, propósito y sentido de Estado. Presentar presupuestos no es un capricho: es una declaración de intenciones, un recordatorio de que gobernar no es esperar a que los demás te aplaudan, sino atreverse a actuar. Y en tiempos de ruido, eso es pura valentía.