Valentía frente a cálculo

Frente a los extremismos y las actitudes obstruccionistas, el gesto de presentar las cuentas es también una apelación a la responsabilidad de los demás grupos

ICAL
Alejandro Julián García Nistal

Presentar unos presupuestos sin contar con la mayoría suficiente para garantizarlos en las Cortes de Castilla y León no es, como algunos pretenden señalar, un gesto de temeridad o suicidio político. Muy al contrario, es un acto de valentía democrática y de responsabilidad institucional. Gobernar ... implica liderar, marcar rumbo y ofrecer un proyecto, no esconderse tras la aritmética parlamentaria ni paralizar la acción pública por miedo a la derrota. El Ejecutivo autonómico liderado por Alfonso Fernández Mañueco demuestra así que tiene un programa, unas prioridades y la voluntad de darles contenido. En política, no presentar presupuestos es reconocer que se carece de ideas o de coraje para defenderlas; presentarlos, aun sin los votos garantizados, es una forma de tender la mano, de invitar al diálogo y de reclamar cooperación en torno a lo esencial: el bienestar y el futuro de Castilla y León.

