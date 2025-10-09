Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

noción personal

El ministro de los enfados

En el fondo Óscar Puente es consecuente: mal carácter en el gesto, mal carácter en la gestión

Quitarse las gafas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una imagen de archivo
El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una imagen de archivo ICAL
Alejandro Julián García Nistal

Alejandro Julián García Nistal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Óscar Puente ha hecho del mal gesto un arte. No es ministro de Transportes, dicen algunos en Castilla y León, sino de arrugar ceños y repartir enfados. Cada comparecencia suya es casi una función teatral: cejas arqueadas, mirada cortante, tono airado. Y, si hay que ... rematar, un gesto con la mano que recuerda más a un regaño de maestro que a la paciencia de un político.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app