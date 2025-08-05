El alcalde de Mombeltrán, a sus vecinos tras el incendio: «Hay que ser fuertes»

Los alcalde de las localidades abulenses de Mombeltrán, Francisco Hernández, y Cuevas del Valle, Alberto Martínez, quisieron ayer agradecer la labor de los numerosos medios profesionales implicados en la extinción del fuego que ha asolado el Valle del Tiétar estos últimos días. Tras citar tanto a los efectivos de la Junta de Castilla y León como de la Diputación de Ávila, del Gobierno de España y de numerosas agrupaciones de bomberos, Protección Civil, UME, Cruz Roja y Guardia Civil, así como trabajadores municipales y voluntarios, también se acordaron de sus vecinos que, «desde sus capacidades», intentaron hacer frente a un fuego que comenzó hace ocho días. A través de las redes sociales, Hernández publicó un mensaje «de esperanza» a sus paisanos. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el alcalde pidió «no caer en el desánimo». A pesar de los daños sufridos por el monte público y a propiedades particulares, trasladó su «confianza» en que «el barranco, con su particular orografía y climatología, volverá a regenerarse».

«No podemos lamentarnos, victimizarnos ni hundirnos moralmente. Si salimos de una situación similar hace 16 años -en otro incendio parecido- lo volveremos a conseguir. A todos nos dan ganas de llorar, pero tenemos que ser fuertes y ser positivos», apuntó Hernández de la Cruz.

Por otro lado, resaltó «la ola de solidaridad» recibida: «Hemos tenido donaciones de alimentos, bebidas, hielo y agua embotellada de toda la provincia y de Castilla y León, de Toledo, de la comarca de Talavera y hasta de la Comunidad de Madrid», afirmó el alcalde de Mombeltrán.

El alcalde de Mombeltrán no se olvidó del trabajador forestal de El Arenal que falleció en accidente de tráfico cuando se dirigía a trabajar en el operativo contra el incendio y de dos de los vecinos de su localidad que han fallecido de forma repentina: «Que descansen en paz, y que sus familias sientan el cariño de todo el pueblo», expresó, informa Ep.

En la misma línea, el regidor de Cuevas del Valle destacó la «fortaleza» y «solidaridad» de los habitantes del municipio. En un bando emitido por el Ayuntamiento, Martín expresó su «más profundo agradecimiento de corazón a todas las personas que han trabajado incansablemente en las labores de extinción, prevención y apoyo» y animó al pueblo a afrontar unidos la nueva etapa de recuperación.

Con el incendio ya «estabilizado y controlado», el alcalde subrayó que «ahora comienza otra etapa igual de importante, la de aprender lo vivido de estos días tan complicados».

En este sentido, señaló que trabajarán para evaluar los perjuicios y coordinar junto a las distintas administraciones las acciones necesarias para la recuperación del suelo y del bosque.

En busca del pirómano

Mientras, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pidió ayer colaboración ciudadana para dar con el paradero del pirómano que prendió fuego en Mombeltrán y que tuvo en jaque durante varios días el Tiétar. El consejero señaló que muchas veces se conoce la identidad del culpable, por lo que instó alos vecinos de las localidades perjudicadas a colaborar con la Guardia Civil para dar alguna pista que ayude en la investigación.

Suárez-Quiñones destacó que el incendio se desató en torno a las 22.30 horas, cuando ya no podían desplegarse medios aéreos y cuando más arreciaba el viento, lo que resulta clave para saber que fue intencionado.