El sindicato de educación Stecyl se desmarca de la huelga de funcionarios Mañueco se reúne este viernes con los sindicatos para abordar la vuelta a las 35 horas

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl) no apoya la huelga de empleados de la administración autonómica convocada por UGT, CCOO y CSIF para el próximo 6 de noviembre para reclamar la vuelta a las 35 horas semanales entre los funcionarios. Ésa es, en principio, la postura de la organización tras reunirse con la consejera del ramo, Rocío Lucas, y una ronda inicial de consultas a sus afiliados, según ha podido saber ABC.

Rechazan que la demanda de la vuelta a las 35 horas sea tratada en la mesa general de negociación, en la que ellos no tiene representación y donde se firmó el acuerdo. Stecyl es partidario de negociar el regreso a esa jornada en su sector en la mesa específica. Por otra parte, quieren que en esa mesa se negocie la vuelta a las 35 horas, a la que no renuncian bajo ningún concepto, pero quieren que, además, se incluyan otras mejoras como la equiparación retributiva y la reducción de ratios. Eso sí, no descartan movilizaciones en un futuro.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer «alto y claro» el «compromiso asumido» por su parte de la vuelta a las 35 horas semanales, frente a las 37,5 a las que se amplió la jornada por la crisis. «Y como hombre de palabra lo voy a cumplir», dijo el jefe del Ejecutivo, desatando el aplauso de los congregados en la clausura del Congreso nacional del sindicato CSIF celebrado en Valladolid. «Eso sí», puntualizó entre los murmullos del auditorio, lo hará «desde la responsabilidad» y «buscando garantizar» tanto la «calidad» de los servicios públicos, como la «equidad» entre los profesiones y la «sostenibilidad» de la medida.

Es lo que abordará precisamente hoy con los representantes de los sindicatos mayoritarios -UGT, CCOO y CSIF- en una reunión fruto de su promesa de abordar de forma personal este «tema candente». Fernández Mañueco reiteró su voluntad de poder volver a aplicar las 35 horas, pero incidió en la importancia de lograrlo con «diálogo, lealtad y compromiso común». La negociación, subrayó, «es la única manera» para alcanzar un «buen acuerdo». Y ahí llamó a la necesaria implicación y «responsabilidad» de los sindicatos, con mensaje directo a CSIF. «Os deseo el mayor de los éxitos, para el futuro que tenemos que compartir juntos», dijo.

Por su parte, el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, exigió a la Junta que aplique las 35 horas y consideró que el desbloqueo de la actualización de las entregas a cuenta deja sin otra «excusa» al Ejecutivo para no cumplir con su palabra.