«La pequeña Sara murió tras sufrir golpes en la cabeza contra la pared» El abogado de la accion popular recuerda que la madre de la niña ocultó que estaba con su compañero sentimental e indujo a pensar que la causa de la agresión de la pequeña se debía a su expareja La acusación particular asegura que el procesado se ensañó con la menor, que no pudo defenderse

El abogado de la acción popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor ha asegurado este viernes que la niña de 4 años, Sara, que murió el 3 de agosto de 2017 en Valladolid, falleció después de que la pareja de su madre la golpeara la cabeza contra la pared o contra el suelo.

«La golpeó repetidamente la cabeza contra la pared o el suelo, contra una superficie plana», ha dicho de letrado ante el jurado popular que deliberará sobre a culpabilidad de los encausados, Davinia M.G, madre de la niña fallecida, y su compañero sentimental, Roberto H.H.

Durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por el crimen de la pequeña, por el que las acusaciones piden prisión permanente revisable y las defensas la absolución, el abogado de la Asociación Clara Campoamor también ha subrayado la culpabilidad de la madre de Sara.

Veinte días antes del ingreso de la menor en el hospital por los golpes que había recibido que derivaron en su muerte, un medico detectó que la niña podía haber sufrido malos tratos.

Pero, ¿qué hizo entonces Davinia M.G?, se ha preguntado el letrado, quien se ha respondido que la madre de Sara ocultó que estaba con Roberto H.H e indujo a pensar que la causa de la agresión de la niña se debía a su expareja.

Por eso se inició un seguimiento del caso por supuesta violencia de género, pero como el padre de la menor estaba en Rumanía, el peligro parecía que había desaparecido, ha descrito.

Se ha preguntado el letrado también qué tenía la madre de Sara en a cabeza, una mujer de oficio miliar, que conoció un mes y medio antes del suceso a Roberto H.H. y no protegió a su hija, hasta que Roberto H.H. «la viola y la mata».

Huboe ensañamiento

Por su parte, la letrada de la acusación particular, que representa al padre de la niña, ha asegurado que el acusado del crimen, Roberto H.H,, se ensañó con la menor, pequeña, que no pudo defenderse. «No tienen ninguna explicación que una niña de 4 años, el 2 agosto a las 7 de la mañana estuviera perfectamente y a las 9 entrara en la UCI con golpes en la cabeza y lesiones genitales», tras lo que murió por traumatismo craneoencefálico, al día siguiente, ha argumentado.

La acusación particular, que sólo pide condena para Roberto H.H. y no para la madre de la niña, ha subrayado que el compañero de la madre de Sara que estaba al cuidado en ese momento de la pequeña, se aprovechó de esa indefensión, de su desvalimiento, de las situación de inferioridad de Sara. Cometió así «todo tipo de vejación» y aberración contra la pequeña, ha dicho la letrada, antes de precisar que el acusado actuó con ensañamiento por que aumentó deliberadamente el dolor para causar la muerte, y con alevosía por que la niña no pudo defenderse, informa Efe.

La pequeña falleció el 3 de agosto de 2017 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, un día después de que la Administración autonómica decidiera asumir su tutela y la de la hermana de la niña, de 12 años en esas fechas.

Desde ayer, jueves, Davinia M.G y Roberto H.H. se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid, acusados de seis delitos de maltrato, uno de maltrato habitual uno de asesinato con la alternativa de homicidio, una violación de persona menor y abandono de familia, en este último caso aplicado a la progenitora de la fallecida.

Durante esta jornada esta programado que declaren los dos procesados, tras la exposición de los argumentos de las partes al jurado.