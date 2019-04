De Santiago será número dos en la lista municipal del PP en Valladolid El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, liderará la candidatura a las Cortes

MONTSE SERRADOR Valladolid Actualizado: 22/04/2019 10:30h

El Partido Popular de Valladolid trata «in extremis» de que puedan encajar todas las piezas en las candidaturas a las Cortes autonómicas y al Ayuntamiento de Valladolid. La decisión de la dirección nacional del partido, pactada con la candidata Pilar del Olmo, de que el actual concejal Borja García Carvajal fuese en los cinco primeros puestos de la lista al consistorio ha alterado el orden de aspirantes al Parlamento regional, tal y como ya estaba en un principio decidido.

Lo que sí está ya confirmado es que el actual vicepresidente de la Junta, consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, será el número dos en la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid. Se sitúa así inmediatamente después de la candidata a la Alcaldía, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, cuya campaña electoral dirige. A continuación aparecerían en la lista dos personas de confianza de De Santiago-Juárez, como son María de Diego y Marta López, ambas altos cargos de la Consejería de la Presidencia. En quinto lugar se incorporaría Borja García Carvajal, miembro de Nuevas Generaciones y muy próximo al presidente nacional del PP, Pablo Casado. Con esta relación, faltaría aún por encajar una pieza, la del actual presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para el que aún no se había anunciado un puesto en la lista municipal. De hecho, aunque ayer continuaban las negociaciones, todo apunta a que Carnero pasaría a ser cabeza de lista por Valladolid a las Cortes regionales, puesto del que desplazaría al actual portavoz del Grupo, Raúl de la Hoz, que ya había sido confirmado en esa posición. El gran damnificado podría ser el actual vicepresidente de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano, que se colocaría a partir del sexto puesto. Hay que recordar que en la actualidad la provincia de Valladolid aporta siete procuradores al Parlamento autonómico.

No se descarta tampoco que Jesús Julio Carnero, también presidente provincial del PP, vaya en una lista municipal en otra localidad de la provincia, un hecho que le abriría la puerta a la Diputación de Valladolid. Así, el propio presidente regional de la formación, Alfonso Fernández Mañueco, pidió el pasado sábado a Carnero que siguiese al frente de la Diputación si es que los votos así lo permiten. Lo cierto es que el diseño de la lista de aspirantes al Ayuntamiento ha generado no pocas tensiones entre los populares hasta el punto de que, según señaló Del Olmo a ABC en la tarde de ayer aún no se había cerrado, a pesar de que el plazo para presentar las listas finaliza hoy.