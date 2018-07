Puente: «Me alegro por De la Riva, pero la sentencia dice que hubo delito, aunque ha prescrito» El alcalde de Valladolid no entiende la reacción del PP porque la sentencia también habla de «negligencia grave» y «omisión de algunos deberes inexcusables»

«Desde el punto vista personal me alegro por Javier León De la Riva. Siempre he dicho he dicho que no le deseo ningún mal». Así se ha referido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a la sentencia sobre el caso de las «comfort letter», en la que se absuelve a su antecesor en el cargo y a otros dos exconcejales populares de los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.

Si bien, Puente, que ha mostrado «respeto» por la resolución judicial, ha asegurado que no entiende la reacción del PP. «Que a uno le absuelvan aún considerando que ha habido delito, aunque ha habido prescripción, y que eso se venda como un éxito político no lo logro entender», ha expresado tras una reunión en Madrid con resposanbles de Renfe.

«En la sentencia, aunque no se condene por prescripción, se habla de negligencia grave y omisión del algunos deberes inexcusables, que si bien no han trascendido del ámbito administrativo al penal, en este caso porque no ha habido una condena no son para que el PP muestre mucha satisfacción con la sentencia», ha manifestado el actual regidor de Valladolid.

De todo el proceso, Óscar Puente se queda con haber «cumplido» con su «deber» de comunicar a la Justicia los hechos de los que tuvo conocimiento y «seguir el criterio de la asesoria jurídica». Ese mismo criterio será el que siga el Ayuntamiento a la hora de decidir si recurre o no la sentencia, para lo que tiene un plazo de diez días.

La decisión aún no está tomada y ésta corresponde a la Junta de Gobierno, una vez que revise el informe que la asesoría jurídica del Consistorio elabore sobre la sentencia y si procede o no interponer el recurso.