Más de la mitad de las mujeres de entre 30 y 40 años no tiene hijos en Castilla y León Es la autonomía con mayor porcentaje de féminas sin descendencia

Los descensos continuados e históricos de la natalidad de los que cada poco tiempo informa el Instituto Nacional de Estadística y que explican en parte la despoblación que sufre la Comunidad tienen su lógica traslación en el llamativo número de mujeres que no tienen descendencia en Castilla y León. Según informaba ayer también el INE el 55 por ciento de las mujeres entre treinta y 39 años -76.917- no tienen hijos, un datos que que «ayuda» a situar a la región como la autonomía en la que las féminas de más de 18 años tiene un menor porcentaje de descendencias.

Por edades, más de nueve cada diez jóvenes entre 18 y 29 años -un total de 112.573- no se ha decidido o no ha querido o podido ser madres en la Comunidad. En esta franja, las gallegas y las madrileñas superan a las castellano y leonesas, pero en las edades superiores son las féminas de la Comunidad las más «remisas» por distintas circunstancias a la hora quedarse embarazadas. Así, casi dos de cada tres mujeres de entre 30 y 34 años -39.727- tampoco ha dado a luz de momento, mientras que algo más de la mitad de las que tienen entre 35 y 39 tampoco lo han hecho.

Dos de cada diez castellano y leonesas de entre 18 y 39 años admite que no quiere tener hijos

Además, según el mismo estudio, el 20,9 por ciento de las castellano y leonesas de entre 18 y 39 años -una de cada cinco- ya admite que no quiere tener hijos, mientras que ese porcentaje se reduce a la mitad entre las que tienen más de cuarenta años teniendo en cuenta que a partir de esa edad sí son mayoría las que ya son madres -74,5 por ciento-.

Del total de 557.370 mujeres analizadas en este estudio -hasta los 59 años y dese os 18-, 88.000 no tiene hijos mientras que más de 385.000 tienen al menos dos.

Entre los datos que aparecen en el informe, se destaca que el 46,3 de las mujeres con estudios superiores tienen hijos. De ellas, el 9,1 por ciento son menores de 30 años, un dato que crece hasta el 65,7 por ciento entre las mayores de 40 años y que se reduce al 38,8 por ciento entre las madres de entre 30 y 39 años.

En el caso de las mujeres con estudios hasta la segunda etapa de Educación Secundaria y post secundaria, el 45,7 por ciento tiene descendencia, un porcentaje que aumenta a medida que crece la edad de la mujer, informa Ical.

Entre las 87.100 mujeres que no estában embarazadas ni han tenido hijos ni desean tenerlo de entre 18 y 59 años, más de 26.000 dicen que no quieren ser madre, mientras algo más de 15.000 dicen que son demasiado jóvenes para serlo y más de 15.000 o no tiene pareja o la que han tenido no era la adecuada Otras 10.000 alegan que quieren seguir estudiando, cerca de 8.000 señalan razones económicas y casi 5.000 lo achaban a razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral.

Menos de los deseados

En el caso contrario, hay cerca de 100.000 mujeres que dicen haber tenido menos hijos de los deseados. Una cuarta parte de ellas lo explica debido a motivos de trabajo y conciliación y hay 15.000 que señalan a motivos económicos y la misma cantidad que apunta a razones de salud.