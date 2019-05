Martínez-Maillo aplaude el «retorno» al centro de Casado Expresa su apuesta por «ensanchar» el partido: «Tienen que caber los más centristas, los liberales y los democristianos. Así ha sido siempre»

El senador electo del Partido Popular por Zamora Fernando Martínez-Maillo aplaudió este miércoles, en declaraciones a la Agencia Ical, el viraje de la formación política hacia el centro, que a su juicio es donde han estado «siempre», y expresó su apuesta por «ensanchar» el partido. «Pablo Casado acertó volviendo al centro político. Yo soy centrista y siempre me he identificado con el Partido Popular centrista. Muchos barones lo pidieron y es un acierto tenerlo en cuenta, como se ha visto en las últimas legislaturas», recalcó. «Hay que ensanchar el PP. Tienen que caber los más centristas, los liberales y los democristianos. Así ha sido siempre, como la casa común del centro derecha y debemos ampliar la base», añadió.

Martínez-Maillo valoró que la tendencia centrista se refleja «en todos los territorios», por lo que «debería ser así también en los discursos de Génova» y apostilló: «Las direcciones territoriales, regionales y provinciales son mayores de edad para tomar sus propias decisiones, entre otras, la elaboración de las listas electorales, por ejemplo. Génova debería consensuar y acordar más, como siempre se ha hecho».

«Vox es la ultraderecha»

En este contexto, el senador electo y excoordinador general del Partido Popular insistió en que el «rival» en términos políticos es el líder socialista, Pedro Sánchez, pero recalcó que «es necesario atacar dialécticamente» a VOX y a Ciudadanos. «VOX es la ultraderecha y tenemos muy pocas cosas en común con ese partido. Ciudadanos cambia de opinión como de camisa y su único objetivo no era ganar las Elecciones, sino sustituir al PP», aseguró. «Se ha visto que ese voto sirve para que el PSOE de Sánchez siga siendo presidente. Hay que decir las cosas claras y no fiarse de esos partidos. Ellos buscan sustituir al PP, no ganar las Elecciones ni echar al PSOE», insistió.