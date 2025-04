La autoridad judicial confirma que el cadáver hallado en Traspinedo es el de la joven Esther López

Fuentes de la Delegación del Gobierno han detallado esta tarde que la autoridad judicial ha confirmado que el cuerpo hallado en las inmediaciones de Traspinedo (Valladolid) es el de Esther López de la Rosa, la joven desaparecida el pasado 12 de enero. Horas antes, en torno a las 14.00 horas, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, Miguel Recio, había informado del hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer «compatible en grado muy alto» con el de la joven . Según ha detallado, fue esta mañana cuando recibieron una llamada de un ciudadano alertando de que había visto «algo extraño». Cuando los efectivos de la Benemérita llegaron al lugar indicado por el «paseante», una zona de maleza situada a unos cuatro kilómetros del centro del pueblo y a menos de un kilómetro del cruce donde desapareció la joven, han encontrado el cadáver, cuyo levantamiento se ha producido pasadas las 17.00 horas, una vez que lo ha autorizado el juez.

«Vamos a seguir con todas las investigaciones. Estamos esperando equipos especializados» , ha apuntando el alto cargo de la Guardia Civil, que ha insistido en que cuando tengan «la identificación plena» podrán saber si se trata del cadáver de la joven desaparecida, extremo que ha podido ser confirmado pasadas unas horas.

L a delegada del Gobierno, Virginia Barcones , ha recordado este mediodía que la investigación está bajo secreto de sumario y ha apuntado que la primera en ser informada del hallazgo ha sido la familia. Ha mostrado también su confianza en que las investigaciones «esclarezcan» todo lo sucedido. Asimismo, ha garantizado que todos los medios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil, han estado a la disposición para encontrar a Esther, y van a seguir para el esclarecimiento de los hechos.

«Saben que hay secreto de sumario, y más si cabe en estos momentos. Tenemos que dejar trabajar a la Guardia Civil; que recaben todas las pruebas. Hay que preservar la investigación y respetar el secreto de sumario», ha concluido.

Preguntados ambos por la posibilidad de que el cuerpo haya sido puesto de madrugada en la zona donde se ha encontrado, pues las sucesivas batidas organizadas habían peinado ya la zona sin éxito, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil no lo ha descartado. No obstante, ha puntualizado que el cuerpo ha sido encontrado «en superficie» y «a la vista».

Justo este sábado se habían cumplido 24 días de la desaparición de la joven vecina de Traspinedo, de 35 años, a la que se le perdió la pista entre la noche del pasado 12 de enero y la madrugada de aquel jueves. Hasta la fecha no habían dado resultado ninguno de los cuatro rastreos populares puestos en marcha para su localización, con cientos de voluntarios, pero tampoco el dispositivo especializado de la Guardia Civil, que hasta esta mims mañana seguía peninando la zona. Buzos sumergidos en pozos, lanchas motoras en el río Duero, drones, helicópteros, agentes con perros entrenados participaban en la operación.

Con la esperanza de impulsar la búsqueda, sus familiares difundieron ayer un vídeo en el que se ve a una Esther alegre y relajada . Son apenas unos segundos de una cena navideña: ella enlaza a su padre con el brazo en un gesto cariñoso y mira a cámara. «Es una prueba más de su buena relación, de que es una chica familiar y sonriente, para que el caso no se olvide», ha declarado el alcalde de Traspinedo, Javier Fernández.

Durante estos días de búsqueda, el secreto de sumario ha intentado blindar al máximo todos los detalles de la investigación . Aunque no se sabía nada de ella desde la madrugada del 13 de enero, su familia no denunció su desaparición hasta el lunes siguiente, el día 17. Desde entonces, la Guardia Civil se han encontrado con supuestas versiones «contradictorias» de los amigos que compartieron las últimas horas antes de que se apeara del coche de uno de ellos -entre las 2:30 y las 3 horas- en el cruce de la N-122 con el restaurante La Maña, que está a cuatro kilómetros del casco viejo de Traspinedo y que ya no se supiera más de ella.

Sí que ha habido un detenido y al menos otro investigado confirmado. Fue el pasado día 22 de enero, en plena noche de un sábado, cuando se detuvo a Ramón ‘El Manitas’. Durante días, el Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil (ECIO) inspeccionó su casa y coche palmo a palmo. El hombre, de 48 años, que reside a escasos metros del cruce donde desapareció la joven, aseguró a su abogada que él la conocía pero que era inocente: «¿Cómo iba yo a hacerle algo así?», se lamentó, según recogió Ep.

De hecho, llegó a ponerse de huelga de hambre en protesta por su retención, y después de 72 horas y otras 72 de prórroga, la juez estimó conveniente ponerle en libertad provisional, aunque se le retiró el pasaporte y se le ha obligado a comparecer diariamente.

Hace unos días se logró clonar el móvil de Esther , que se apagó antes de las seis de la mañana, por lo que se tenían esperanzas de que esto ayudará en su localización.

Conocido el triste desenlace, el alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ha mostrado su consternación : «Es muy triste que después de tantos días de búsqueda la hayan encontrado así. Esperemos ahora el curso de las investigaciones para saber si el cuerpo presenta o no daños».