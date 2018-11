«Hay que empezar a pensar en la idea de la movilidad de los pacientes en el medio rural» El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez, advierte de la necesidad de un cambio de modelo basado en la concentración de los recursos

-Con tantos frentes abiertos, ¿estará deseando que llegue mayo para dejar de ser consejero?

-Lo que hay que hacer es cerrar los frentes, seguir trabajando y afrontar los problemas. Cuando se dice tantos frentes a veces nos olvidamos de que el día a día de la Sanidad es de buen funcionamiento, con independencia de que haya problemas que se afrontar.

-Entre esos problemas está el déficit de médicos ¿Qué piensa hacer a corto plazo?

-En las especialidades médicas, con carácter general, la cobertura de los puestos es razonable. Ahora se ha puesto el foco en el concurso de traslados, aunque siempre ocurre que los médicos se mueven y luego son sustituidos por otros. Se mantienen algunos problemas en la distribución porque eso depende de las preferencias y muchos aspiran a trabajar en hospitales grandes. Los 600 que se mueven desplazan a los interinos que se recolocarán después, así que esperamos que el día 15 el proceso esté resuelto.

-¿Y seguirán plazas sin cubrir?

-En el ámbito hospitalario son pocas. Se ha puesto el foco en el Hospital de Aranda, pero ha tenido su plantilla cubierta en un 98 por ciento en los últimos años. Ahora con el concurso surge un problema puntual, porque se tomarán otras medidas de refuerzo desde el hospital de Burgos. Esto plantea un debate sobre la reivindicación en Castilla y León de tener hospitales muy pequeños ante esas dificultades porque la aspiración de los médicos es trabajar en grandes centros.

-¿Y la falta de pediatras y médicos de familia?

-El problema de la atención primaria y el déficit de médicos de familia deriva de una planificación que no ha sido la adecuado. Nosotros no decidimos ni el número de estudiantes de medicina ni el número de MIR. La responsabilidad ha sido de todos, no ha habido previsión en España y hoy tenemos un problema importante. Nosotros ya hemos tomado medidas como la prolongación de la actividad, contratar extracomunitarios, concursos oposición, de traslados...

-Pero esas medidas no han sido suficientes. ¿Se plantea otras?

-Se está negociando con los sindicatos el decreto de incentivación de puestos en zonas de difícil cobertura. El 98% de las plazas de médicos de familia están cubiertas. El problema surge con las bajas o permisos.

-Un decreto que ha sido rechazado por lo sindicatos que piden incentivos económicos

-Vamos a seguir negociándolo. Yo personalmente tengo dudas de que un médico se traslade por un mayor salario. Creo que el principal desincentivo es de carácter profesional. La aspiración a trabajar en centros más complejos, con mejor tecnología, prestaciones, pacientes complejos... Eso no se resuelve con incentivación económica. Paradógicamente, los sindicatos no son partidarios de la incentivación profesional, que cuente más el tiempo que trabajan en esos puestos porque hay un pensamiento excesivamente rígido que es el de «café para todos».

- ¿Se cierra a los incentivos económicos?

-No me cierro, pero no creo que lo resuelva. Si profesionalmente no es atractivo un puesto, démosle un plus.

-En otras comunidades sí que existen.

-En pocas. No es un problema económico porque en Atención Primaria hablamos de 60 puntos de difícil cobertura así que la cuantía no sería elevada. La dificultad está en que habría que cambiar el sistema retributivo.

-¿Piensa en la opción del decreto de traslados forzosos?

-Es excepcional. En principio no lo contemplamos porque los problemas se van solucionando. En el caso de Barruelo (Palencia) teníamos un consultorio para hacer guardias, además del centro de salud y la decisión que tomó la Gerencia fue concentrar las urgencias en el centro de salud. Además, se disponía de una ambulancia por si había problema de transportes. En estos meses, la ambulancia se ha utilizado en tres ocasiones.

-¿Propone cerrar consultorios?

-No existe la capacidad de «pintar médicos» y hay que ser realistas. Hasta ahora las medidas que hemos adoptado son limitadas. Hay otras opciones como facilitar el traslado de los pacientes. El problema de la Atención Primaria rural no es tanto un problema de asistencia sanitaria como de movilidad. Cuando yo recibo quejas es porque el centro de salud está a diez kilómetros, la población es mayor y no tiene transporte público. Es un problema de movilidad, no sanitario.

-¿Habría que empezar a pensar en esa idea de la movilidad?

-Yo creo que sí. Es difícil porque hay una cultura de tener muy cerca los recursos, pero si todo se traslada del consultorio al centro de salud se concentra la atención, los recursos serían suficientes, la atención de más calidad, y los puestos más atractivos. Es una línea que hay que trabajar.

-¿Más autobuses y menos consultorios?

-De momento, la situación es la que tenemos y vamos a ver cómo evoluciona. Seguimos con el compromiso de mantener la frecuentación. En principio no sobra nada, aunque a veces no los llenamos de pacientes.

-¿Ese es el futuro?

-Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir entre todos y ver cuáles son las mejores soluciones. Lo que no podemos recurrir es la accesibilidad de la población rural.

-¿Y los hospitales comarcales?

-Están prestando buen servicio, aunque el futuro es una vinculación más estrecha con el hospital grande de referencia. Esto ya ocurre con Medina y el Clínico (Valladolid). Lo estamos trabajando con Miranda y Aranda y el Hospital de Burgos. Si es menos atractivo el hospital pequeño, démosle solución y vinculemos a los profesionales al hospital grande.

-Con la creación del Grupo de Trabajo de Atención Primaria, ¿pretende neutralizar a la oposición?

-No, ¿como voy a querer neutralizar a la oposición si es muy activa?. Es razonable querer implicarles en la búsqueda de soluciones. No sólo se trata de criticar.

-Cree que la sanidad va a ser el bastión de la oposición durante la campaña electoral?

-Ya llevamos unos pocos meses y así es. En general, la activación de los movimientos de las plataformas sanitarias se produce desde hace tiempo y seguirán en ese activismo. Por parte de la oposición también.

-Precisamente, hace dos semanas salieron a la calle 5.000 sorianos y hoy lo harán en Salamanca.

-En el caso de Soria, está vinculado a una reivindicación más amplia que tiene que ver con infraestructuras y que también afecta a la sanidad, pero no solo. En Soria se ha reactivado la segunda fase del hospital y hay algunas iniciativas en centros de salud que irán culminando. Soria es la provincia, con mucha diferencia, con más gasto sanitario por habitante.

-¿Y Salamanca?

-El hospital está bastante tranquilo últimamente. Hace cinco años la marea blanca reivindicaba un hospital nuevo, que no se redujesen las plantillas y no se privatizase la sanidad. El hospital se está concluyendo, la plantilla se han incrementado un siete por ciento en dos años y la privatización es una bandera que se airea sin consistencia. Las manifestaciones obedecen a una reclamación social de mejores servicios y cierto activismo que es legítimo.

-Con el anuncio de radioterapia en Ávila, ¿se ha pasado de la negativa por la ratio a hacer política

-No. En Ávila no va a haber un servicio de oncología radioterápica sino una unidad que depende de un servicio, el de Salamanca.

-¿Entiende que se vea un anuncio electoral?

-Somos más previsores. Si tuviéramos intención electoral lo habríamos hecho hace siete meses para que la unidad estuviese funcionando en las elecciones. El motivo ha sido la consideración de los expertos.

-¿El PP le ha presionado mucho?

-El PP de Ávila estaba reivindicativo, efectivamente.

-¿Se atreve a dar una fecha para que comience a funcionar?

-Son trámites complicados. Sí he dicho que el 19 tiene que ser el año de las obras. Vamos a intentar que sea antes del 2020.

-¿Cómo acabarán este año las listas de espera?

-Espero que bajemos de 25.000 personas en lista de espera quirúrgica y una demora media por debajo de los 70 días, ahora esta en 80.

-¿Y en el Bierzo y Salamanca que siempre están a la cabeza?

-En el Bierzo estaríamos cerca porque se ha normalizado mucho la situación. En Salamanca se ha reducido un 30% en año y pico. En este complejo hay mucho servicio de referencia que, además, consumen mucho quirófano y el hospital ya no nos permite crecer en el área quirúrgica así que espero que cuando lleguemos al nuevo pueda bajar la lista. La verdad es que si excluyéramos Salamanca y El Bierzo estaríamos en una media inferior a los sesenta días de demora.