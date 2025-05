Directo: últimas noticias de Castilla y León sobre el coronavirus | La Comunidad, segunda que suma más casos tras 552 nuevos positivos

20.00

UGT FICA de Castilla y León advirtió este martes de que algunos empresarios han comenzado a despedir trabajadores y reclamó al Gobierno que actúe para impedir estas prácticas. «La destrucción de empleo se ha iniciado y si no se pone fin a las malas praxis ejercidas y las que se ejercerán, el número de afiliados a la Seguridad Social no hará nada más que decrecer»,

18.30

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca condenó a un joven de 30 años a cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad, tras ser sorprendido hasta en cuatro ocasiones, en localidades de las provincias de Cáceres y Salamanca, saltándose el confinamiento decretado por el Estado de Alarma para frenar la expansión del coronavirus Covid-19.

16.40

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este martes que las comunidades autónomas han empezado a reportar la fecha del inicio de síntomas de las personas infectadas por el coronavirus, «un trabajo laborioso» pero «muy importante para los epidemiólogos». Sanidad pretende tener lo antes posible los datos de cuando comenzaron los primeros síntomas de los 172.541 casos positivos que hay a día de hoy para «poder hacer pronosticos» de cara a la 'desescalada' del confinamiento

14.00

A pesar de la mejora de datos en determinadas zonas y provincias de Castilla y León, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de esta comunidad ha señalado de forma contundente en rueda de prensa que «todavía no estamos en el momento de hacer desescaladas de ningún tipo en esta comunidad», aunque ha matizado que probablemente esas zonas con menor incidencia se tendrán en cuenta a la hode comenzar la desescalada cuando ésta sea posible. Lea aquí toda la información.

13.30

La Guardia Civil de Segovia identificó y denunció a dos personas por incumplir las restricciones del Estado de Alarma. La patrulla sospechó que las explicaciones ofrecidas por el conductor de un vehículo, en la localidad del Real Sitio de San Ildefonso, no eran ciertas. Lea aquí toda la noticia.

13.00

La Policía Municipal de Valladolid ha denunciado a tres personas tras participar en una fiesta organizada en un domicilio en Valladolid. Los hechos se produjeron en torno a la 1.00 de esta madrugada, cuando las llamadas de algunos vecinos informaban de que en un domicilio había música y «jolgorio», por lo que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal.

11.40

Castilla y León ha sumado este martes 552 nuevos positivos por coronavirus, que dejan en 13.180 los casos en la Comunidad, con un repunte del 4,3 por ciento, una décima más que ayer aunque por debajo del 4,9 por ciento del domingo, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Con estos datos, Castilla y León se sitúa por primera vez como la segunda comunidad con mayor número de casos nuevos, sólo por detrás de Madrid con 902.

11.15

Agentes de la Brigada Especial de Seguridad Ciudadana (Briseg) de la Policía Local de León trasladaron en la madrugada de este martes a una mujer de avanzada edad que se encontraba desorientada en la zona norte de la ciudad por querer ir al Hospital a hacerse la prueba del Covid-19 tras el fallecimiento de su marido.

10.00

Los presidentes de la Federación Empresarial Segoviana (Fes) y de Cámara de Comercio de Segovia, Andrés Ortega y Pedro Palomo, han entregado cuatro nuevos aparatos de ventilación mecánica, adquiridos en Estados Unidos por ambas entidades gracias a la campaña solidaria impulsada entre el empresariado de la provincia, agrupaciones y asociaciones empresariales, entidades y particulares. Ventiladores que se suman a los tres donados la semana pasada para la UCI.

9.00

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de León ha ofrecido a las autoridades sanitarias el reparto controlado de mascarillas a los ciudadanos sin beneficio para las oficinas de farmacia, a través de la tarjeta sanitaria. No obstante, la institución insiste en que no hay disponibilidad por el momento de estos sistemas de protección y reitera que no hay información sobre el anuncio de que vaya a haberlas a finales de semana, tal y como aseguró el Gobierno.

8-30

La Semana Santa de 2020 se cerró en Castilla y Leóncon otras 4.403 denuncias a otros tantos ciudadanos que durante estos días, desde el miércoles, 8, cuando debería haberse iniciado la operación salida, hasta las 0.00 horas del lunes, 13, infringieron de nuevo las normas del estado de alarma, tanto en las vías urbanas como en las carreteras de la región. Por otra parte, el número de detenidos durante estos cuatro días y medio, desde el miércoles a mediodía hasta el domingo por la noche, alcanza los 22, que sumados a los anteriores, hacen un total de 162.