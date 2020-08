Destrozan un consultorio médico con una barra de hierro por hacerles esperar para una PCR El médico de Valladolid que sufrió insultos y amenazas sigue de baja por «no estar en condiciones para atender a un paciente» Satse: «La Junta tiene que denuciar. Saben quiénes son y dónde viven. Los sanitarios no lo harán por miedo»

El Centro de Salud Rural I situado en Renedo de Esgueva (Valladolid) vivió el domingo por la mañana uno de los episodios más tensos que recuerdan en los últimos años. Dos jóvenes acudieron a las instalaciones porque tenían una cita para realizarse un PCR y saber si estaban o no contagiados de Covid-19. En este momento, el médico y el enfermero de guardia recibieron una llamada y tuvieron que irse de urgencia a un domicilio. La espera no debió gustar a los dos varones, de etnia gitana, ya que a la llegada de los sanitarios los recibieron con insultos y amenazas.

Uno de ellos, con una barra en la mano, golpeó con dureza una de las puertas del consultorio al mismo tiempo que lanzaba insultos a los sanitarios, que no dudaron en llamar a la Guardia Civil. «Además de la violencia, es muy grave la angustia a la que se sometieron estos dos profesionales. No lo vamos a consentir. Tolerancia cero con las actitudes agresivas», sostuvo este martes la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado. Esta «angustia» es uno de los motivos por los que el médico que sufrió el altercado sigue de baja, según ha podido saber ABC. «Desde el punto de vista psicológico no está en condiciones para atender a nadie», confirman desde Satse.

Este mismo sindicato de enfermería pide a la Junta que denuncie a los agresores: «Saben quiénes son y dónde viven. Que vayan a su casa y les denuncien por lo que han hecho». Satse cree que el médico y el enfermero «no denunciarán por miedo a lo que pueda pasar». A esto respondió este martes el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. A preguntas de los medios, explicó que «no podemos personarnos como administración pública, pero les protegeremos todo lo que podamos». «Esta gente que ha sido agredida es la gente a la que hace cuatro meses se le aplaudía. Es intolerable no solo la agresión, sino que se ponga en duda su dedicación estos días. Los profesionales se están dejando la vida y la salud. Si usted tiene algún insulto o crítica, vienes y nos lo dices a nosotros», sentenció Igea.