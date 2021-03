En la cuerda floja de la interinidad Un inminente concurso de traslados amenaza las plazas de de casi toda la plantilla del Conservatorio Superior de Música, que denuncia la falta de compromiso de la Junta

El problema se remonta prácticamente al año 2000, en el que Castilla y León recibió las competencias de educación, pero es ahora cuando la mayor parte de la plantilla de profesores del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León ve amenazados sus puestos de trabajo y, por ende, el futuro de una institución que defienden haber levantado. El origen de sus desvelos se encuentra en un concurso de traslados que se resolverá probablemente en torno a Semana Santa y que permitirá que catedráticos de toda España puedan optar a las plazas del centro, impidiendo que el actual profesorado pueda consolidarse en su puesto y además -critican los afectados-, sin que éstos tengan la necesidad de acreditar su valía.

Desde la Consejería de Educación, de la que depende el Conservatorio, argumentan que poco pueden hacer: «Las plantillas jurídicas son públicas y los funcionarios de carrera (que han superado el procedimiento selectivo) tienen derecho a ocupar esas plazas si así las solicitan», señalan desde el departamento que dirige Rocío Lucas, que recuerdan que «cualquier otra solución» no se ajustaría «a derecho».

No lo creen así los afectados, quienes consideran que la Consejería podría haber movido ficha para que esas plazas no salieran a concurso, como otros conservatorios superiores. Señalan que los últimos contactos mantenidos con la Administración han sido «infructuosos» y les gustaría que ésta volviera apostar por un proyecto «que hemos levantado unos profesores en régimen de interinidad».

El procedimiento estatal afectaría a «casi todo el conservatorio», actualmente con 86 docentes, la mayor parte catedráticos, de los que son interinos todos excepto seis: «Hemos luchado contra viento y marea y ahora nos echan sin darnos una oportunidad de intentar defender las plazas que llevamos ocupando con honores. Me parece una tragedia carente de lógica y de humanidad», señala una de las afectadas, recordando que algunos de los compañeros llevan más de 30 años en el puesto, al que accedieron pasando «unas pruebas muy exigentes». Señalan que la Junta apostó en su día por esta vía para contratar profesores porque «entendió que era la mejor forma de construir un conservatorio de calidad», ya que durante la LOGSE no existía ninguna guía para dotar a estos centros superiores de profesores especializados.

«Demostrar nuestra valía»

Se quejan también de que hace dos años se pidió a la Junta que sacara las oposiciones, «porque incluso había una oferta de empleo público para el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vigente», pero muchas de las especialidades no salieron y ahora se ven amenazadas por el concurso de traslados: «No estamos pidiendo que se nos convierta en funcionarios por arte de magia, sino que se nos permita demostrar que valemos para el puesto que llevamos tanto tiempo ejerciendo». Desde Educación, en cambio, recuerdan que, desde 2018, se ha venido manteniendo varias reuniones con el colectivo afectado en los que el profesorado del Conservatorio se decantaba por que no hubiera una convocatoria de oposiciones antes de 2020. Además, inciden que la a la oferta de empleo de 2018, en la que se incluyeron 14 plazas se sumó otra, en 2020, con el mismo número. Y un año antes se convocó el procedimiento para el ingreso (y no de acceso desde de cuerpo de profesores), porque así lo requerían los afectados y la Junta compartía su planteamiento.

Los perjudicados denuncian que en los últimos meses, a la dirección del centro le cuesta más contactar con la Administración y cuando lo ha hecho no la ha propuesto ninguna solución -la última reunión se produjo, según la Junta, el 14 de enero-. Intuye este colectivo que la actual posición del departamento de Lucas responde a una falta de compromiso con el proyecto del Conservatorio, cuando precisamente la reciente ley de educación aprobada le brinda herramientas para seguir creciendo.

Creen que «en el momento en que vengan los traslados se destruirá la esencia del Conservatorio» y así lo piensan también los estudiantes del centro, que en las últimas semanas se han movilizado en defensa de los profesores. Marina Villanueva, una alumna de cuarto de Piano opina al respecto: «Nosotros hemos venido de toda España a Salamanca para formarnos con unos profesores con un perfil concreto. Si nos los cambian eso pone en peligro nuestra formación después de haber pasado muchos de esfuerzo y compromiso con la música».