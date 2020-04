M. SERRADOR Valladolid Actualizado: 13/04/2020 08:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No ahorró reproches ni reivindicaciones el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en la quinta conferencia desde que comenzó la crisis del coronavirus entre los presidentes autonómicos y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. Un escenario en el que puso sobre la mesa la necesidad de tener en cuenta a las autonomías y contar con ellas en cuantas decisiones se tomen, tanto desde el punto de vista económico como sanitario. «Me gustaría que se nos tuviera más en cuenta y se nos escuchara más», confesó.

Y es que Castilla y León se ha opuesto a que hoy se retome la actividad en las labores no esenciales, tal y como ha decidido el Gobierno de Sánchez, una medida más que, según Mañueco, no está consensuada ni suficientemente avalada, como otras muchas «que anuncian los ministros a través de los medios de comunicación y que no nos trasladan directamente», lamentó. Por eso, ayer insistió en reivindicar el valor del estado autonómico en la toma de decisiones, en un momento en el que, además, están soportando «una gran carga» y «un estrés importante» para hacer frente al Covid-19.

Diferentes categorías

En el encuentro «virtual», el presidente de la Junta pidió a Sánchez que en sus intervenciones «trate de integrarnos a todos». «Hay una necesidad de que no haya buenos y malos para que vayamos todos unidos, codo con codo para vencer al coronavirus». «No puede haber partidos políticos, comunidades o empresarios buenos y malos», señaló, porque «hay que hacer un esfuerzo para integrar a la mayor parte posible de la sociedad». «No podemos tener la sensación de que hay comunidades de diferente categoría», añadió. Por contra, el presidente castellano y leonés insistió en su defensa de un estado autonómico «que actúa con eficacia y traslada confianza a los ciudadanos», por lo que reclamó «respeto» para las autonomías y que se las reconozca como colaboradoras del Gobierno de España».

En este escenario de búsqueda de consensos, Fernández Mañueco se mostró a favor de alcanzar un pacto para la reconstrucción en el que participen gobierno, comunidades y agentes sociales, pero advirtió de que no puede ser «un cheque en blanco», sino que deberá «ser negociado» y con cesiones de las partes en algunas de sus pretensiones «para llegar al equilibrio». Reconoció, no obstante, que desconoce cuáles son las pretensiones de Sánchez pero sí están claras las de Castilla y León . Así, reclamo, para empezar, que el Gobierno rectifique y no detraiga fondos para el empleo como ya ha sucedido y, sobre todo, que garantice la liquidez de las comunidades. En este sentido, Mañueco reclamó que el Estado ayude a financiar los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria que están afrontando las autonomías, y que estas tengan participación en los fondos europeos para la recuperación económica y pueda haber con ellos una quita de la deuda. Otra de las reclamaciones es que exista un compromiso claro de apoyo al mundo rural para que dichos fondos «no sean a costa de los agricultores y ganaderos», es decir», que no se resten a la PAC.

En definitiva, para el presidente de la Junta, el pacto tiene que tener dos objetivos claros: vencer al virus y afrontar la crisis sanitaria, y tener todos los mecanismos necesarios para afrontar la recuperación económica lo más rápido posible. No obstante, matizó que aunque Sánchez les ha pedido su apoyo para ese gran acuerdo, aún no se sabe «ni cómo ni cuándo será». Sobre la posición del PP, que no parece muy dispuesto a ese pacto, Mañueco señaló que él no es quién para definir la estrategia de su partido. Tampoco reconoció que existan bloques enfrentados entre las autonomías en función de su signo político, ya que «cada uno defiende con responsabilidad los intereses de los ciudadanos de su comunidad».