Vox: «No sirven de nada los teatros del bipartidismo con la PAC» David Moreno recuerda que «PSOE y PP han tenido la oportunidad de defender a los ganaderos y han aceptado una PAC que recorta ayudas y aumenta cargas»

El presidente del Grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha respondido a las declaraciones de la presidenta del PSOE de Toledo, Agustina García Élez, quien ha reclamado al PP «unidad» en defensa de una PAC «justa y fuerte».

Moreno ha lamentado que «el PSOE intente dar lecciones de unidad cuando ha sido precisamente el Gobierno de Sánchez, con el apoyo de Page, quien ha firmado una PAC profundamente lesiva para nuestros agricultores y ganaderos». En este sentido, ha recordado que «la reducción de fondos, la burocracia asfixiante y las condiciones ideológicas impuestas por ambos partidos desde Bruselas han dejado al campo de Castilla-La Mancha en una situación insostenible».

Asimismo, ha subrayado que «no sirven de nada los teatros del bipartidismo y los llamamientos al consenso si detrás no hay un compromiso real con el campo. El PSOE y el PP han tenido la oportunidad de defender a los agricultores y ganaderos y lo que han hecho es claudicar ante los intereses de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, aceptando una PAC que recorta ayudas y aumenta cargas».

Además, ha insistido en que PSOE y PP son coalición en Europa y que votan juntos nueve de cada diez veces, «no hace falta que el PSOE llame a la unidad al PP, lo que tienen que hacer es reconocer que juntos han entregado el futuro del campo de Castilla-La Mancha a cambio de mantener contenta a Bruselas y a Sánchez»,

Y también ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea que propone recortar la PAC es del Partido Popular y la Vicepresidenta, Teresa Ribera, es del Partido Socialista.