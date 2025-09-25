La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, se suma a 'Atenea' con Espinosa de los Monteros y escenifica su distancia con la dirección de Vox

Inés Cañizares, junto a Iván Espinosa de los Moteros, en la presentación esta tarde de 'Atenea'

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, se ha incorporado a Atenea, el 'think tank' impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, en calidad de secretaria-tesorera. La líder de Vox en la ciudad ha ocupado un papel destacado en la presentación de este laboratorio de ideas, con el que el cofundador del partido pretende dar la batalla cultural a la izquierda e influir en política.

Espinosa de los Monteros y Cañizares mantiene una sintonía política e ideológica desde su etapa en el Congreso de los Diputados cuando el primero era portavoz del Grupo Parlamentario en la legislatura de 2019-2023 y que se vio reforzada cuando Cañizares ocupó la Portavocía Adjunta tras la marcha de Macarena Olona.

Hace dos años, Espinosa abandonó Vox aduciendo «motivos personales», aunque posteriormente trascendieron las tensiones con el núcleo duro del partido, que derivaron en su salida y en la dimisión de otros dirigentes, como el expresidente del partido en Castilla y León y exvicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo.

Precisamente tras la renuncia de García-Gallardo, Cañizares se mostró partidaria de abrir más espacios de debate interno en Vox. «Estamos en el partido de la libertad y, por tanto, ante decisiones importantes hay que dar a la filiación la posibilidad de expresar su sentir y su opinión, que los afiliados tengan voz y participación política de verdad», afirmó entonces.

En relación con el dirigente castellano-leonés, la vicealcaldesa de Toledo lamentó que el partido haya perdido «talento». «Los políticos debemos ser ejemplares y buscar siempre la virtud», recalcó.

Más allá de ese caso concreto, Cañizares abundó en la necesidad de mayor apertura en Vox. «Tiene que haber libertad y democracia interna», dijo, insistiendo en que el partido debe contar con su militancia. «Si no les damos participación política real, estamos convirtiendo a la afiliación en meros financiadores del partido».

Su distanciamiento crítico de la dirección nacional de Vox le ha provocado algunos encontronazos con el entorno del partido. Uno de ellos ocurrió en noviembre del año pasado tras participar en el acto de colocación del lazo blanco contra la violencia de género en el balcón del Ayuntamiento de Toledo, junto al alcalde Carlos Velázquez y otros concejales del PP y de Vox. Ella misma difundió en redes sociales la imagen con un mensaje: «En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el balcón del Ayuntamiento de Toledo recordamos a todas las mujeres víctimas de violencia y renovamos nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y segura».

La publicación provocó una ola de críticas feroces por «comprar el relato de la izquierda» y la llegaron a tildarla de «traidora» en redes sociales. «Qué hace Vox Toledo comprando el relato de la izquierda con las pancartas moradas en los ayuntamientos», reprochó uno de esos perfiles en la red social X.

Dos años, después, el tándem Espinosa de los Monteros-Cañizares ha vuelto a escenificarse esta tarde en el multitudinario acto de presentación de Atenea. Ahora habrá que ver si la instantánea tiene consecuencias en grupo municipal de Vox.

