Los vecinos de Navalmoralejo (Toledo) regresan a sus casas tras más de 24 horas evacuados

Los vecinos evacuados ayer lunes por la tarde de Navalmoralejo (Toledo) por el incendio forestal decretado a escasos metros del municipio ya pueden volver a casa. Así lo ha confirmado el alcalde, Juan Carlos Cabello, a ABC. «Vengo de El Puente del Arzobispo ahora mismo, a las 21:15 vamos a poder traer a los vecinos a sus casas», comentaba sobre las ocho y media de la tarde.

Y es que serán los voluntarios de Protección Civil de El Puente del Arzobispo los que colaboren con el traslado de los desalojados que se encuentran en Villar del Pedroso (Cáceres) desde el lunes, donde han sido acogidos por el Ayuntamiento en instalaciones municipales, eso sí, confinados para evitar la inhalación del humo, puesto que el incendio se ha cebado con esta comarca limítrofe a la provincia toledana. El trayecto también se hará en coches particulares.

Asimismo, Juan Carlos Cabello ha explicado que serán en torno a 60 o 70 personas las que volverán a sus casas de Navalmoralejo, aunque la evacuación del lunes rozó los 180 vecinos, muchos de ellos ya se encuentran en su primera residencia o han pasado la noche en casas de familiares y amigos.

La situación en la provincia de Toledo parece reconducirse, aunque el incendio se encuentra aún en nivel 2 sin controlar, como informa el Plan Infocam.