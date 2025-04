El trasvase que se aprobará este lunes es igual al agua consumida en 2 años en toda la región Críticas de los municipios ribereños al Gobierno central, que dice que las nuevas normas de explotación no se aprobarán hasta que el Supremo resuelva el último recurso

Este lunes, 28 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) aprobará un nuevo trasvase de agua de 180 hectómetros cúbicos del río Tajo al Segura. Se trata de una cifra «equivalente al agua potable consumida en dos años por toda Castilla-La Mancha», según ha dicho el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro.

Ahora 60 hectómetros cúbicos

No obstante, las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura no se aplicarán hasta que no estén resueltos todos los recursos judiciales presentados en el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tajo. Esta es la respuesta por escrito dada por el Gobierno central a una pregunta de los senadores murcianos del PP de fecha 31 de marzo pasado, cuando la cabecera del Tajo ya había alcanzado el Nivel 1 de reservas, por vez primera en la historia del Trasvase.

El Ministerio tiene previsto presentar este lunes el informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre las nuevas reglas con motivo de la reunión de la Comisión Central de Explotación, que deberá autorizar el primer desembalse mensual de 60 hectómetros, al que seguirán probablemente otros dos o tres similares.

En el último punto del orden del día, el Cedex expondrá su informe técnico sobre las nuevas reglas, que consiste en adaptar la explotación del Sistema Entrepeñas Buendía a los nuevos caudales ecológicos vigentes que restarán unos 80 hectómetros anuales al Trasvase en el horizonte del año 2027.

Desde la cabecera del Tajo temen al trasvase que se aprobará este lunes, ya que «vamos a sufrir, posiblemente, el golpe más duro que se nos ha dado a los municipios ribereños; cuando nuestra economía resucita gracias a la buena salud de los embalses, vuelven a realizar otro envío al Levante», lamentó Castro, que califica de «caducas» las reglas del Tajo-Segura y urge a cambiarlas ya. Por ello, pide responsabilidad al Ejecutivo para «acabar con esta injusticia y este atraco cuanto antes», y exige la puesta en marcha de las desaladoras en el Levante y el apagón definitivo del trasvase.

Desde la cuenca receptora, las cosas se ven diferentes y el Sindicato de Regantes (Scrats) teme que la modificación de las reglas de explotación tenga mayor calado legal y que se pongan mayores restricciones a los envíos de agua a la agricultura del Levante, pese a que se van a aprobar los trasvases máximos de la historia del acueducto, precisamente debido al elevado nivel de reservas.

En esa pregunta del PP a la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado respuesta, se dice que «se está a la espera de la resolución de todos los recursos judiciales presentados contra la aprobación de los planes hidrológicos del tercer ciclo aprobados en enero del 2023». Es decir, hasta que no se produzca tal hecho no se tiene previsto llevar la modificación de las Reglas de Explotación del Trasvase Tajo Segura al Consejo Nacional del Agua», añade la respuesta gubernamental.

Todos los recursos que hasta la fecha han sido presentados -falta por resolver el del Gobierno de Murcia- han sido desestimados por el Tribunal Supremo, los de las comunidades de Valencia, Andalucía y Madrid. Hasta ahora, el Supremo ha validado el proceso seguido por el Ministerio para aprobar los planes de cuenca, en especial el de la demarcación del Tajo, en lo referido a los nuevos caudales ecológicos.

En cuanto al trasvase que se aprobará este lunes, es probable que se repitan en el próximo trimestre, aunque esos volúmenes tienen fecha de caducidad una vez que entre en vigor la nueva regulación, que incluye los nuevos caudales ecológicos y elevará el techo máximo de reservas de agua en los embalses de cabecera sobre los que se pueden autorizar trasvases.

El PSOE pide a Núñez que apoye a la región «frente a Génova y el Levante» Sergio Gutiérrez El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha exigido este sábado al presidente regional del PP, Paco Núñez, que abandone las posiciones de su partido a nivel nacional y «defienda los intereses de nuestra tierra en materia de agua, situándose por fin del lado de Castilla-La Mancha y en contra del PP del Levante y del PP de Génova». «Hemos cambiado la regla del trasvase sin su apoyo y a pesar de las críticas del PP del Levante. Hemos mejorado los caudales ecológicos, la depuración de las aguas y la tubería manchega sin el apoyo del PP y con el voto en contra y la oposición del PP de Génova y del PP del Levante», ha añadido Gutiérrez, quien ha subrayado que este lunes es un día de «cara y cruz», pues «tendremos la cruz de un trasvase brutal, como acumulo de todos los no ejecutados anteriormente como consecuencia de los episodios de sequía», y ha confiado en «ver la cara con la nueva regla de explotación del trasvase, gracias a las cinco sentencias que ganamos Castilla-La Mancha en el Tribunal Supremo».