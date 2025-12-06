Suscribete a
Vecinos de Toledo abogan por una reforma de la Constitución, adaptada a la nueva realidad social, antes de su 50 aniversario

Además, han pedido que la ciudadanía recupere el protagonismo de elegir a quienes deben velar por el Poder Judicial y, así, lograr independencia judicial y no injerencia política

La Constitución, pilar fundamental de nuestra democracia

Lectura Popular de artículos de la Constitución Española ABC

FRAN MALARA

Toledo

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano' de Toledo han organizado este sábado una lectura popular de artículos de la carta magna de España, la Constitución, en la Plaza de Zocodover con motivo de su 47 aniversario, donde han reclamado que antes ... de su 50 aniversario se consiga reformar el texto para adaptarlo a la nueva realidad social.

