Vecinos de Toledo abogan por una reforma de la Constitución, adaptada a la nueva realidad social, antes de su 50 aniversario

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano' de Toledo han organizado este sábado una lectura popular de artículos de la carta magna de España, la Constitución, en la Plaza de Zocodover con motivo de su 47 aniversario, donde han reclamado que antes ... de su 50 aniversario se consiga reformar el texto para adaptarlo a la nueva realidad social.

«La CE del 78 es abierta, de consenso y generosa, y dentro de su articulado contemplaba la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales. Lo deseable sería que antes de llegar a sus 50 años, se pudiera reformar de acuerdo a la gran mayoría de los españoles y de los partidos políticos representados en el Parlamento, porque la sociedad española ha cambiado en estos casi 50 años», ha explicado uno de los vecinos, instando a los grupos políticos »que se sientan constitucionales» a trabajar en la reforma de aquellos aspectos que han quedado desfasados.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha celebra el Día de la Constitución reivindicando el espíritu de la Transición Elisabeth Bustos El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el impulso reformista del nuevo Estatuto de Autonomía

Por otro lado, la Federación ha leído un manifiesto que, este año, han centrado en el Poder Judicial, «un sistema secuestrado que necesita devolver el poder a la ciudadanía». «Sobre el papel, nuestra Constitución proclama que el poder judicial es independiente. En la práctica, llevamos décadas viendo cómo los partidos políticos colonizan, bloquean y reparten los órganos judiciales como si fuera un botín más del tablero institucional», ha asegurado su presidente, José Luis Calvo.

Calvo ha indicado que no puede hablarse de separación real de poderes cuando el órgano que gobierna a jueces y magistrados, el Consejo General de Poder Judicial, depende para su renovación y composición «de acuerdos partidistas que nada tienen que ver con el interés general».

Además, afirma que el Estado de derecho se encuentra atrapado «en una guerra partidista, en la que los jueces se ven convertidos en piezas de un juego y la ciudadanía asiste perpleja a un espectáculo donde los partidos utilizan el poder judicial como arma arrojadiza, cuestionan sentencias según les convenga, prometen reformas que nunca llegan y bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando les favorece».

Sin un poder judicial independiente, la democracia cojea«

«Mientras los partidos elijan a quienes deben garantizar la independencia del sistema judicial, la sospecha de injerencia será permanente. No se puede aceptar que quien decide los ascensos, inspecciones y nombramientos de la cúpula judicial dependa de negociaciones políticas opacas, que responde más al interés de los partidos que al interés de la justicia», ha insistido.

Por todo ello, la Federación han rechazado la injerencia política, las tutelas, y han exigido que la ciudadanía recupere «el protagonismo que nunca debió perder». «Sin un poder judicial independiente, la democracia está coja».

En la lectura popular de artículos de la carta magna, donde se han tratado, además de los temas anteriores, la vivienda, la sanidad o el trabajo, entre otros, han participado diferentes vecinos y miembros de la corporación municipal, como el portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, y los concejales socialistas Alicia Escalante y José Carlos Vega, quien ha agradecido a la Federación este acto para disfrutar de «un día grande en España, que hay que celebrar con mucho orgullo y satisfacción».

«La carta magna supuso un abrazo a la libertad, abrió las puertas a una época marcada por la tolerancia, la ilusión y la generosidad. Hoy tenemos que volver a celebrar y seguir siendo estando orgullosos por ello», ha dicho Vega.

Tras la lectura popular, el grupo 'Vaya Movida' ha amenizado la mañana con lo mejor del pop-rock español de los 80, 90 y 00, y, después, se han degustado unas migas en la propia Plaza de Zocodover.