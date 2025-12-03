Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha celebra el Día de la Constitución reivindicando el espíritu de la Transición

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el impulso reformista del nuevo Estatuto de Autonomía

Las claves del Estatuto de Castilla-La Mancha: autogobierno dentro de la «indisoluble unidad de España»

Autoridades presencian el izado de las banderas a cargo de representantes con discapacidad
Autoridades presencian el izado de las banderas a cargo de representantes con discapacidad JCCM
Elisabeth Bustos

Elisabeth Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este miércoles el acto institucional del Día de la Constitución, marcado por la conmemoración de los 50 años del inicio de la Transición, por la defensa del diálogo democrático y por el reconocimiento a las ... personas con discapacidad en el marco del Día Internacional que también se celebra hoy y, cuyo izado de las banderas ha corrido a cargo de representantes de distintos colectivos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app