Castilla-La Mancha celebra el Día de la Constitución reivindicando el espíritu de la Transición

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este miércoles el acto institucional del Día de la Constitución, marcado por la conmemoración de los 50 años del inicio de la Transición, por la defensa del diálogo democrático y por el reconocimiento a las ... personas con discapacidad en el marco del Día Internacional que también se celebra hoy y, cuyo izado de las banderas ha corrido a cargo de representantes de distintos colectivos.

Momentos antes, el presidente de la Cámara regional, Pablo Bellido, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han presidido en el parlamento autonómico una ceremonia donde se ha destacado el espíritu constitucional, el modelo autonómico y el consenso alcanzado en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía.

Para Page se trata de un aniversario que «merece celebrarse a lo grande». Así, ha definido la Transición como «el mayor éxito colectivo de la historia de España», reivindicado el ejemplo de una generación política encabezada por el Rey Juan Carlos donde siempre se actuó «con altura de miras, valentía y capacidad de renunciar a parte del propio pasado en beneficio del país».

«La Constitución logró conciliar diversidad e igualdad, dos ejes que históricamente habían provocado conflictos en España», afirmó. «La mejor manera de proteger la diversidad es garantizar la igualdad de derechos sin que nadie pueda reclamar privilegios».

En este punto, se ha detenido para subrayar la «hermosa coincidencia» de conmemorar la Constitución en un momento en que Castilla-La Mancha aborda la reforma de su Estatuto. Una reforma que, a su juicio, «solo podía hacerse desde el consenso», alcanzado entre el PSOE y el PP, y con la participación de «numerosos sectores sociales hoy aquí representados».

Según Page, el nuevo Estatuto «blinda las grandes conquistas sociales» logradas en sanidad, educación y servicios sociales durante la etapa autonómica, y consolida «un modelo leal con el Estado y centrado en la eficacia, no en la acumulación de competencias».

Llamamiento a una década de armonización en España

Durante su intervención, Page ha advertido de que el proceso de descentralización en España «ha derivado en una renuncia del Estado a su papel de coordinación», lo que provoca debates estériles sobre competencias cada vez que surge un problema grave.

Por ello, ha planteado que España necesita «una década de armonización» que permita reforzar la cooperación entre las administraciones, con medidas tan básicas como la interoperabilidad plena de la tarjeta sanitaria o la unificación de la información turística. «El Estado no puede ser débil», ha afirmado.

En este sentido, ha mostrado su inquietud por el clima político del país y ha advertido de que el momento actual está «más lejos que nunca» del espíritu de la Transición. Asimismo, ha alertado contra los «gestores del frentismo y del odio», que hacen del enfrentamiento su estrategia política.

«Dialogar con quien piensa distinto no es traicionar; es la esencia de la democracia», recordó, lamentando que esta idea «haya dejado de considerarse normal».

Asimismo, ha pedido reflexionar sobre si la democracia española «puede enfermar», insistiendo en que debe ser «social, económica y culturalmente viva, no sólo institucional». Además, ha defendido el papel de las comunidades autónomas como «pieza clave en la consolidación del Estado del Bienestar».

«Castilla-La Mancha ha ejecutado el mandato constitucional con lealtad y eficacia», afirmó, recordando que el regionalismo moderado «ha demostrado su utilidad frente a quienes denigran el modelo autonómico».

Finalmente, ha concluido que «España no necesita otro régimen, solo mejorar lo que funciona» y ha apelado a un gran acuerdo nacional en torno a cuestiones esenciales.

Defender lo propio y lo común

Para el presidente de las Cortes, la Constitución “debe defenderse completa”, tanto en sus artículos simbólicos como en los de igualdad o en los que organizan el Estado autonómico, modelo que calificó como “una historia de éxito colectivo”. Como ejemplo, señaló que en los 25 años desde la asunción de las competencias educativas, Castilla-La Mancha ha incrementado un 10% su alumnado, mientras que el número de docentes se ha triplicado, la inversión por alumno también se ha multiplicado por tres y se han abierto 300 centros escolares nuevos.

Ha destacado que la autonomía ha permitido a Castilla-La Mancha defender lo "propio", como el rechazo al cementerio nuclear o la oposición al trasvase Tajo-Segura, y defender lo "común", como la igualdad fiscal frente al independentismo o la necesidad de una financiación justa para todos los territorios.