Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere una mujer de 50 años tras caer desde un décimo, con sus dos hijos de 3 años, en Ciudad Lineal (Madrid)
Directo
Armengol llama a denfender los valores constitucionales en una época en «la que la apuesta totalitaria despierta fantasmas»

opinión

La Constitución, pilar fundamental de nuestra democracia

«Toledo, milenaria y plural, puente de cultura e ideas, es el símbolo vivo de esa convivencia que representa los valores de nuestra Constitución»

Carlos Velázquez Romo
Carlos Velázquez Romo

Carlos Velázquez Romo*

Toledo

Como cada 6 de diciembre, Toledo y el resto de España celebramos lo que nos une. Hace 47 años que los españoles, tras una decisión colectiva, nos dimos un marco de convivencia que ahonda sus raíces en el consenso, la libertad y el diálogo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app