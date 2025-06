La UCO vincula a una constructora radicada en Toledo con el 'caso Koldo' por obras en Asturias y Ubeda

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye a la empresa Obras Públicas y Regadíos, con sede en Toledo, en el listado de sociedades presuntamente favorecidas en la trama del caso Koldo, que investiga adjudicaciones irregulares desde el entorno del Ministerio de Transportes.

El informe de la UCO, entregado al juez del Supremo describe una red de contactos personales y profesionales que conectan a los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La Guardia Civil sospecha que, a través de esta relación «recurrente» podrían haber accedido a información privilegiada e intentado influir en procesos de contratación pública en favor de Obras Públicas y Regadíos (OPR), de la que Daniel fue administrador mancomunado y en la que Antonio figura desde agosto de 2023 como apoderado.

La UCO considera que la relación entre los hermanos Fernández y Koldo se articuló a través de Fernando Merino, cuñado de ambos y directivo de Acciona, también mencionado en el informe.

La investigación sobre los hermanos se centra en al menos dos adjudicaciones y una tercera que no llegó a materializarse por la detención de Koldo. La primera está relacionada con el tramo Salas-La Espina de la autovía A-63, en Asturias, donde Obras Públicas y Regadíos (OPR) resultó adjudicataria en 2019 en UTE con otra constructora de un contrato licitado por el Ministerio de Transportes.

El informe de la UCO detalla que el 11 de abril de 2019, Javier Herrero, por entonces director general de Carreteras, envió un mensaje a Koldo en el que le informaba que en una licitación OPR habría obtenido 15,6% en porcentaje de oferta económica y que habría presentado una oferta técnica «muy, muy floja». Los investigadores deducen que no había sido posible, con base en la oferta presentada, adjudicarles esa obra. No obstante, Herrero le dijo a Koldo que estaba «empujando en Asturias».

Acto seguido, según se desprende de los mensajes interceptados por la UCO Javier Herrero le dijo a Koldo que «estaban intentando modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para tener más control, debiendo convencer a los interventores y abogados del estado».

Una semana más tarde, el 17 de abril de 2019, Koldo puso al día a Antonio Fernández en diferentes asuntos, diciéndole que «Asturias está muy bien iremos por allí». Finalmente, el 30 de abril de 2019, Javier Herrero escribió a Koldo para comunicarle que habían hecho «bingo» en la obra de Asturias.

Obras en un carretera en Jaén

Otro de los proyectos que examina la UCO se ubica en la provincia de Jaén, en el entorno de Úbeda, y corresponde a obras de mejora en la carretera A-32 y la nacional N-322.

En este caso, el interlocutor de Koldo defendiendo los intereses de OPR fue directamente Fernando Merino y no los hermanos Fernández Menéndez, según el informe de la UCO. Los investigadores hallaron una nota en uno de los dispositivos móviles propiedad de Koldo, con fecha 29 de marzo de 2019 que reza «Úbeda a Torreberogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR».

El 6 de agosto de 2019, unos meses después de la creación de la nota, Merino envió a Koldo una imagen del proyecto de modificación, acompañado de varias indicaciones. Estos mensajes fueron reenviados sin solución de continuidad por Koldo al por entonces director General de Carreteras, Javier Herrero.

El 26 de agosto de 2019, aprovechando la concreción de una reunión en el Ministerio con personal de OPR, Fernando Merino le preguntó a Koldo por un asunto que éste habría apuntado con anterioridad, ya que sería de interés abordar también ese tema durante la visita.

La sede toledana de la constructora Obras Públicas y Regadíos se encuentra ubicada en este edificio de la avenida de Irlanda h. fraile

Los investigadores deducen que el asunto al que aludía Fernando Merino sería la modificación de la autovía A-32, ya que éste le recalcó que se asegurase del plazo y las anualidades. A la pregunta de Fernando Merino, el asesor de Ábalos contestó que según le habían asegurado ya estaría «hecho».

Un mes más tarde, Merino le preguntó a Koldo por cómo iba todo, a lo que éste contestó que «muy bien». A pesar de la respuesta positiva le pidió que le diera un «empujoncito a todos los amigos». Finalmente, el 25 de octubre de 2019, el Ministerio aprobó la Modificación Técnica número 2 de las obras del proyecto de construcción en la autovía A-32 Linares-Albacete y carretera N-322 Córdoba-Valencia, en el tramo Úbeda-Torreperogil. Entre los puntos que se acuerda aprobar por parte de la Dirección General de Carreteras se incluyen los dos aspectos que Fernando Merino le había destacado a Koldo en los mensajes expuestos anteriormente.

Por último, el 5 de diciembre de 2019 la subdirectora general de Construcción en aquellas fecha envió a Koldo una imagen del documento aprobando el importe de la modificación y ordenando que se liberase el pago a OPR, bajo el título «¡¡lo conseguimos!!», seguido de un mensaje en el que afirma «para que veas lo complicado que es dar un paso…en este trabajo».

El caso de Lugo

El tercer caso, de carácter más reciente, hace referencia a una actuación de emergencia relacionada con la consolidación de un talud vencido en la línea ferroviaria Monforte-Lugo. La adjudicación original de esa obra, realizada a una UTE en la que participaba OPR se remonta al verano de 2021.

Según la documentación analizada por los investigadores, Daniel Fernández se habría puesto en contacto con Koldo García en febrero de 2024 para interesarse por el expediente relacionado con la realización de la obra de emergencia. En el mismo mensaje, Daniel Fernández le solicitaba que éste le fuese adjudicado a Obras Púbicas y Regadío (OPR). El informe de la UCO recoge otro mensaje, fechado tres días después, en el que Fernández volvió a mandarle un mensaje a Koldo sobre este asunto, pidiéndole que fuese OPR la adjudicataria de la obra de emergencia e indicando que debían tener cuidado para que no se la adjudicasen a ninguna de las sociedades que formaban la UTE de mantenimiento.

Asimismo, Daniel Fernández añadía en esa comunicación que «'Ángel' sabía que les habían detraído 600.000 euros del expediente original, por lo que debía ayudarles». Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que firman el informe apuntan que ese 'Ángel' hace referencia a Ángel Contreras, presidente de ADIF en esa fecha.

Tan solo 10 minutos después, Koldo realizó una llamada telefónica a Daniel Fernández, que fue interceptada en el marco de las Diligencias Previas 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, en la que el exasesor de Ábalos le solicitó que le escribiese un mensaje en el que debía pedirle disculpas ya que el mensaje no sería para él y que se había equivocado. Inmediatamente después, e empresario le envió el siguiente mensaje a Koldo: «Perdona. No era para ti era para mi delegado».

«La llamada que se intervino en ese momento a Koldo, se realizó desde lo que él consideraba su terminal de seguridad. Por esa razón, ante el previsible temor a que sus conversaciones por WhatsApp pudieran ser intervenidas también, pidió a su interlocutor a través de su línea segura que le mandara un nuevo mensaje para simular una comunicación errónea», asegura el informe de la UCO.

Seguidamente, tras varios intentos de llamada de Koldo a Antonio Fernández, éste último contactó con él desprendiéndose de la comunicación que Koldo se habría molestado con su hermano Daniel por haberle mandado a su teléfono personal el último mensaje que, bajo su consideración, contenía demasiada información que le podría comprometer».

«Oye mira, me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo y cuando digo todo es todo referente a una cosa de emergencia y tal. Por el WhatsApp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer. ¿Vale?», dice Koldo a Antonio Fernández, según las conversación que aparece transcrita en el informe que la UCO entregó al juez.

El exasesor de Ábalos sigue diciendo: «Te doy un número y me lo mandas ahí. Que ya sé que son estupideces mías ¿vale? Pero prefiero seguir en mi mundo yupi». A esto responde Antonio Fernández: «Vale, venga pues como voy a verlo -a su hermano Daniel- y ahora se lo digo, que lo voy a ver dentro del Sevilla».

Tras ello Koldo replica: «y que lo va tener, que me han dicho que sí, que no me mande nada por ahí por favor. Que no se enfade pero díselo en plan bueno, cariñoso...». Al acabar Koldo, su interlocutor le replica: «yo se lo voy a explicar no te preocupes, el miércoles nos vemos».

Finalmente, y como posible consecuencia de la detención de Koldo un día después de las conversaciones mencionadas del día 19 de febrero de 2024, la obra de emergencia fue adjudicada a la sociedad que formó en 2021 UTE con Obras Públicas y Regadíos por valor de 1,45 millones.

A raíz de estas averiguaciones, la UCO pidió al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa que autorizara el registro de las sedes toledana y granadina de la constructora OPR así como del domicilio de Daniel Fernández, vecino de Toledo desde 2023 y el de su hermano Antonio, ubicado en Baza.