Suscribete a
ABC Premium

Toledo renueva el voto de 1617 a la Inmaculada Concepción

Hermandades, cofradías, capítulos y fieles acompañaron a la imagen de la virgen en la celebración

Toledo recuperará el Milagro de Empel en la renovación del Voto a la Inmaculada el próximo domingo 7 de diciembre

La imagen de la Inmaculada Concepción entrando a la iglesia del monasterio de san Juan de los Reyes
La imagen de la Inmaculada Concepción entrando a la iglesia del monasterio de san Juan de los Reyes F.r.
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 15 de diciembre del año 1617, siguiendo la decisión tomada por el capítulo general de la orden franciscana en Toledo en el año anterior y por el que la orden se comprometía a defender teológicamente la Inmaculada Concepción de la madre de Jesús, el ... Ayuntamiento de Toledo realizó solemne juramento de defender la limpia e inmaculada concepción de María.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app