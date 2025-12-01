Toledo recuperará el Milagro de Empel en la renovación del Voto a la Inmaculada el próximo domingo 7 de diciembre

El próximo domingo 7 de diciembre, Toledo vivirá un momento histórico en la renovación del Voto a la Inmaculada Concepción, una tradición que la ciudad mantiene desde 1617. En esta ocasión, por primera vez en la procesión de este evento se incorporará una representación ... del Milagro de Empel, un episodio clave de la historia que vincula de manera especial a los Tercios Españoles con la Inmaculada.

El acto comenzará a las 19:30 horas con la salida de la procesión desde la Casa de las Religiosas de María Inmaculada, situada en la plaza de San Antonio, 2. El cortejo, que estará formado por un conjunto de faroles representativos de las Hermandades, Cofradías y Capítulos de Toledo, acompañará la imagen de la Virgen en una celebración que tiene una profunda tradición en la ciudad.

A lo largo de la procesión, se conmemorará el Milagro de Empel, que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1585, cuando las tropas españolas, rodeadas por el enemigo en la isla de Bommel, hallaron una tabla con la imagen de la Virgen. Tras encomendarse a ella, un inusitado temporal heló las aguas del río, permitiendo la ofensiva española y llevando a la victoria a los Tercios. Este evento marcó el origen del patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre la Infantería Española, un hecho que será homenajeado por primera vez en la cabecera del cortejo.

A las 20:00 horas, la procesión llegará al Monasterio de San Juan de los Reyes, donde la Corporación Municipal y la Comunidad de Padres Franciscanos recibirán la imagen de la Virgen para celebrar el solemne acto de renovación del Voto. El Delegado Diocesano de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías también participará en la ceremonia.

Tras la celebración, la imagen de la Inmaculada regresará a la Casa de las Religiosas de María Inmaculada, en la plaza de San Antonio. En su recorrido de vuelta, la procesión hará una parada ante el monumento a la Inmaculada, ubicado en la plaza de San Juan de los Reyes. En este momento, por primera vez, la Tuna Universitaria de Toledo rendirá un homenaje musical a la Virgen, añadiendo un gesto festivo e inédito a la tradición.

La Archidiócesis de Toledo invita a los fieles, hermandades y a toda la ciudadanía a participar en esta cita anual que mantiene viva una de las devociones más antiguas, simbólicas y queridas de la ciudad, vinculando la historia religiosa de Toledo con sus tradiciones más profundas.