Toledo recuperará el Milagro de Empel en la renovación del Voto a la Inmaculada el próximo domingo 7 de diciembre

Tuvo lugar en 1585, cuando las tropas españolas, rodeadas por el enemigo en la isla de Bommel, hallaron una tabla con la imagen de la Virgen

María, la Inmaculada Concepción

Se trata de un episodio clave de la historia que vincula de manera especial a los Tercios Españoles con la Inmaculada
Se trata de un episodio clave de la historia que vincula de manera especial a los Tercios Españoles con la Inmaculada

TOLEDO

El próximo domingo 7 de diciembre, Toledo vivirá un momento histórico en la renovación del Voto a la Inmaculada Concepción, una tradición que la ciudad mantiene desde 1617. En esta ocasión, por primera vez en la procesión de este evento se incorporará una representación ... del Milagro de Empel, un episodio clave de la historia que vincula de manera especial a los Tercios Españoles con la Inmaculada.

